Θεσσαλονίκη: Επίθεση με μολότοφ σε διμοιρία των ΜΑΤ, 18 προσαγωγές

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μετά τη συναυλία του Λεξ στο Καυταντζόγλειο με τις μολότοφ να πέφτουν βροχή.

Τα επεισόδια στη Θεσσαλονίκη εκδηλώθηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, όταν περίπου 100 άτομα εκτόξευσαν μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις στο τουρκικό προξενείο. Η συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης με την Αγίου Δημητρίου θύμιζε εμπόλεμη ζώνη, ενώ ξέσπασε φωτιά στο δασύλλιο μέσα στο Τελόγλειο.

Οι δυνάμεις της ΕΛΑΣ απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική φθορές υπέστησαν 6 αυτοκίνητα, κάποια εκ των οποίων κάηκαν. Φέρεται να έπεσαν πάνω από 60 μολότοφ, ενώ δεν υπήρξαν τραυματίες από το συμβάν.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



