Θεσσαλονίκη: Εξαρθρώθηκε κύκλωμα εμπορίας γυναικών από τη Λατινική Αμερική – 15 συλλήψεις

Κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που στρατολογούσε γυναίκες από χώρες της Λατινικής Αμερικής και τις εκμεταλλευόταν σε οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης εξάρθρωσε η ΕΛ.ΑΣ., μετά από πολύμηνη έρευνα, οδηγώντας στη σύλληψη 15 ατόμων.

18 Δεκ. 2025 14:40
Pelop News

Σημαντικό πλήγμα σε κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, αποκαλύπτοντας οργανωμένη εγκληματική δράση που έφερνε γυναίκες από τη Λατινική Αμερική στην Ελλάδα με απατηλές υποσχέσεις εργασίας και τις εξωθούσε στην πορνεία σε οίκους ανοχής της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, για την υπόθεση συνελήφθησαν 15 άτομα, ανάμεσά τους τρία αδέλφια που φέρονται να είχαν ηγετικό ρόλο στη λειτουργία του κυκλώματος. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται τέσσερις γυναίκες από την Κολομβία, τη Βραζιλία, τη Βενεζουέλα και την Παραγουάη, οι οποίες αντιμετώπιζαν σοβαρά οικονομικά προβλήματα και πείστηκαν να ταξιδέψουν στην Ελλάδα έπειτα από ψευδείς ή παραπλανητικές υποσχέσεις για εργασία και αμοιβές.

Η πολύμηνη αστυνομική έρευνα αποκάλυψε ότι, αφού έφταναν στη χώρα, οι γυναίκες εξαναγκάζονταν να παρέχουν ερωτικές υπηρεσίες σε οίκους ανοχής, λαμβάνοντας σημαντικά χαμηλότερα ποσά από εκείνα που τους είχαν υποσχεθεί. Όταν επιχειρούσαν να απομακρυνθούν από την κατάσταση, συναντούσαν την άρνηση των μελών του κυκλώματος, τα οποία επικαλούνταν δήθεν οικονομικά χρέη για να τις κρατούν εγκλωβισμένες.

Η δικογραφία περιλαμβάνει πέντε οίκους ανοχής, στους οποίους εκδίδονταν και άλλες γυναίκες. Μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται άνδρες και γυναίκες με διαφορετικούς ρόλους στη δράση της οργάνωσης, όπως οδηγοί, υπεύθυνες οίκων ανοχής και άτομα που λειτουργούσαν ως «τσιλιαδόροι». Παράλληλα, στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 20 άτομα με περιφερειακή εμπλοκή.

Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι τα κατηγορούμενα αδέλφια είχαν επεκτείνει τη δραστηριότητά τους και στον χώρο των παράνομων τυχερών παιγνίων («φρουτάκια»), ενώ φέρονται να αναζητούσαν τρόπους νομιμοποίησης των παράνομων εσόδων τους μέσω αγορών ακινήτων.

Επιπλέον, από τις παρακολουθήσεις των αστυνομικών αρχών φαίνεται να προέκυψε εμπλοκή προσώπων του κυκλώματος στη θανάτωση μίας αρκούδας σε περιοχή της Δράμας, για την οποία σχηματίστηκε ξεχωριστή δικογραφία. Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ένα πυροβόλο όπλο και ένα πολεμικό τυφέκιο.

Οι 15 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, όπου ασκήθηκε σε βάρος τους δίωξη για σειρά βαριών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, η εμπορία ανθρώπων κατ’ επάγγελμα, η μαστροπεία, η διεξαγωγή παράνομων τυχερών παιγνίων, η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Όλοι οι κατηγορούμενοι παραπέμφθηκαν να απολογηθούν στην 1η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.

