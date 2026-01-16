Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκε ένοπλη ληστεία στο ενεχυροδανειστήριο, παραπέμφθηκαν δύο συλληφθέντες

Πέντε σεσημασμένοι εμπλεκόμενοι.Οι δύο φυσικοί δράστες πυροβόλησαν στο πάτωμα, αφαίρεσαν 3.000 ευρώ, κλειδιά αυτοκινήτου, 40 χρυσές λίρες και κοσμήματα

16 Ιαν. 2026
16 Ιαν. 2026 16:12
Pelop News

Η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος εξιχνίασε την ένοπλη ληστεία που διαπράχθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 14 Ιανουαρίου 2026 σε ενεχυροδανειστήριο επί της λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας, στην ανατολική Θεσσαλονίκη. Στην υπόθεση εμπλέκονται συνολικά πέντε άτομα, όλοι με ποινικό παρελθόν για αδικήματα όπως κλοπές, ληστέιες και ναρκωτικά.

Δύο άνδρες αλβανικής καταγωγής, ηλικίας 44 και 37 ετών, συνελήφθησαν και παραπέμφθηκαν να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας Θεσσαλονίκης. Οι δύο αυτοί είχαν ρόλο συνεργών, καθώς παρέμειναν μαζί με έναν 42χρονο σε μισθωμένο αυτοκίνητο, περιμένοντας τους δύο φυσικούς δράστες, 41 και 34 ετών.

Οι φυσικοί αυτουργοί, με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και φορώντας γάντια, εισήλθαν στο κατάστημα και με την απειλή όπλου ακινητοποίησαν οικείο πρόσωπο της ιδιοκτήτριας. Αφαίρεσαν 3.000 ευρώ σε μετρητά και τα κλειδιά αυτοκινήτου που ήταν σταθμευμένο έξω από την επιχείρηση. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, ο 41χρονος πυροβόλησε μία φορά στο πάτωμα, χωρίς ευτυχώς να προκληθεί τραυματισμός.

Στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα κλειδιά, οι δύο δράστες μπήκαν στο όχημα και αφαίρεσαν από αυτό 40 χρυσές λίρες Αγγλίας και διάφορα κοσμήματα. Από τις έρευνες προέκυψε ότι ο 37χρονος συνεργός είχε επισκεφθεί προηγουμένως άλλο κατάστημα της ιδιοκτήτριας, όπου πούλησε χρυσές λίρες έναντι χρηματικού ποσού. Το αυτοκίνητο διαφυγής παραδόθηκε από τον 44χρονο στην εταιρεία ενοικίασης.

Στο πλαίσιο των ερευνών κατασχέθηκαν μία κουκούλα full-face, γάντια, δύο κινητά τηλέφωνα, δύο χρυσές λίρες Αγγλίας και το χρηματικό ποσό των 220 ευρώ.

