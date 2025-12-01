Θεσσαλονίκη: Φραγμός της ΕΛΑΣ στα Μάλγαρα – Αγρότες επιχειρούν κάθοδο στην Εθνική Οδό με τρακτέρ ΒΙΝΤΕΟ

Αγρότες από τη δυτική Θεσσαλονίκη επιχειρούν να φτάσουν στα διόδια των Μαλγάρων, ωστόσο βρίσκουν μπροστά τους αστυνομικό φραγμό που εμποδίζει την είσοδο των τρακτέρ στην Εθνική Οδό. Οι κινητοποιήσεις κλιμακώνονται.

01 Δεκ. 2025 11:42
Pelop News

Αγρότες από τη δυτική Θεσσαλονίκη βγήκαν το πρωί στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, με κατεύθυνση προς τα διόδια των Μαλγάρων, εντείνοντας την πίεση στο πλαίσιο των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, η ΕΛΑΣ έχει τοποθετήσει αστυνομική κλούβα αμέσως μετά την αερογέφυρα, δημιουργώντας φραγμό που εμποδίζει τα τρακτέρ να εισέλθουν στην Εθνική Οδό. Στην κινητοποίηση συμμετέχουν αγρότες από Μάλγαρα, Κύμινα, Χαλάστρα και τις γύρω περιοχές, σε μια προσπάθεια να στείλουν ισχυρό μήνυμα ότι και η Θεσσαλονίκη βρίσκεται ενεργά στο πλευρό των αγροτικών διεκδικήσεων.

Ο αρχικός τους στόχος είναι να παρατάξουν τα τρακτέρ εκατέρωθεν των διοδίων και από εκεί να αποφασίσουν για τις επόμενες ενέργειές τους. Την ίδια ώρα, η αστυνομία παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να αποτρέψει κυκλοφοριακά προβλήματα στην Εθνική Οδό.

