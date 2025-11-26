Θεσσαλονίκη: Ισχυρή έκρηξη στην είσοδο πολυκατοικίας τα ξημερώματα, εκτεταμένες ζημιές
Ισχυρή έκρηξη από γκαζάκια τα ξημερώματα σε πολυκατοικία στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε στις 3:30 τα ξημερώματα της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου 2025 στην είσοδο πολυκατοικίας στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Ο αυτοσχέδιος μηχανισμός, που αποτελούνταν από γκαζάκια, προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές και μικρής έκτασης πυρκαγιά.
Από την έκρηξη θρυμματίστηκαν τζαμαρίες της εισόδου, ενώ το θερμικό κύμα έφτασε μέχρι τους πρώτους ορόφους του κτιρίου. Οι ένοικοι ξύπνησαν έντρομοι από τον δυνατό κρότο, ευτυχώς όμως δεν τραυματίστηκε κανείς, καθώς την ώρα της πυροδότησης δεν βρισκόταν κάποιος στο σημείο.
Άμεσα στο σημείο έσπευσαν τρία πυροσβεστικά οχήματα με οκτώ πυροσβέστες, οι οποίοι έθεσαν υπό έλεγχο τη φωτιά και απέτρεψαν την επέκτασή της.
