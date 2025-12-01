Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στη Χαριλάου

Σε κακουργηματική βάση εξελίσσεται η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου στη Χαριλάου, καθώς ο 39χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται ότι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής. Ο συλληφθείς οδηγός παραπέμφθηκε σε ανακριτή και κρατείται μέχρι την απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στη Χαριλάου. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, κίνηση που αποδίδεται από τις αρχές ως καθοριστικός παράγοντας για τη μοιραία σύγκρουση που κόστισε τη ζωή στον 35χρονο δικυκλιστή.

