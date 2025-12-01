Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στη Χαριλάου

Βαρύ κατηγορητήριο αντιμετωπίζει ο 39χρονος οδηγός ταξί που συνελήφθη μετά το θανατηφόρο δυστύχημα στην ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου έχασε τη ζωή του ένας 35χρονος δικυκλιστής. Η εισαγγελέας του άσκησε κακουργηματική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση με θανατηφόρο αποτέλεσμα.

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον οδηγό ταξί για το θανατηφόρο τροχαίο στη Χαριλάου
01 Δεκ. 2025 14:10
Pelop News

Σε κακουργηματική βάση εξελίσσεται η υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου στη Χαριλάου, καθώς ο 39χρονος οδηγός ταξί κατηγορείται ότι παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας 35χρονος μοτοσικλετιστής. Ο συλληφθείς οδηγός παραπέμφθηκε σε ανακριτή και κρατείται μέχρι την απόφαση για την ποινική του μεταχείριση.

Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής στη διασταύρωση των οδών Κωνσταντίνου Καραμανλή και Πατριάρχου Γρηγορίου, στη Χαριλάου. Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται υπό διερεύνηση από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., ο 39χρονος φέρεται να παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, κίνηση που αποδίδεται από τις αρχές ως καθοριστικός παράγοντας για τη μοιραία σύγκρουση που κόστισε τη ζωή στον 35χρονο δικυκλιστή.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:54 Επτάψυχος» ο Παναιγιάλειος, έμεινε όρθιος στην Καλαμάτα
16:52 Η Πάτρα θα φιλοξενήσει το Συνέδριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Περιφέρειες το 2026
16:44 Νότια Κορέα: Χάκαραν 120.000 κάμερες σπιτιών και διέρρευσαν βίντεο με ιδιωτικές στιγμές
16:36 Αλαλούμ με την επιστροφή ενοικίου: Πενιχρά ποσά σε δικαιούχους – Τι πήγε στραβά
16:28 Πιερρακάκης: Θέλουμε μία ενιαία ευρωπαϊκή αγορά για να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πρωταθλητές
16:20 Η IKEA φέρνει και φέτος τη μαγεία των γιορτών στο σπίτι με το ανανεωμένο Advent Calendar
16:12 Καρέτσας: «Είτε φέτος, είτε του χρόνου θα πάρω μεταγραφή»
16:04 Μητσοτάκης από το Λονδίνο: Είχαμε αύξηση 22% στο καθαρό εισόδημα σε 6 χρόνια – Εκλογές την Άνοιξη του ’27, είμαι αισιόδοξος
15:56 Πανεπιστήμιο Πατρών: Ξεκίνησαν οι διαγραφές φοιτητών – Θα βρεθούν εκτός 19.000 άτομα
15:48 Ιωάννα Τούνη: Δεν είμαι καλά ψυχοσωματικά τους τελευταίους μήνες
15:40 Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η θέση του σε διεθνείς κατατάξεις το 2025
15:32 Θεσσαλία: Έλαβαν προθεσμία οι δύο αγρότες για τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας
15:24 Παγκόσμια Ημέρα ΑμεΑ: Κάλεσμα σε κινητοποίηση στην Πάτρα από τη ΣΕΑΑΝ και το ΕΚΠ
15:17 Ο Προμηθέας “διαζύγιο” και με Κωνσταντακόπουλο
15:14 Δήμος Δυτικής Αχαΐας: «Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων – Η έφεση είναι μια νομική τυπικότητα»
15:00 Αίγιο: Αγρότες έτοιμοι και μάχιμοι…- Σήμερα αποφασίζουν πότα και πού θα στήσουν μπλόκα
14:58 Μπιμπίλας για Καραναστάση και Πλεύση Ελευθερίας: «Μας εξέπληξε όλους – Θα μείνω δίπλα στη Ζωή μέχρι τέλους» BINTEO
14:49 Φωτιά σε ΙΧ στην Αττική Οδό: Κλειστές λωρίδες και σοβαρές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο
14:45 Eurobank | 23 χρόνια «Μπροστά για την Παιδεία» – Η Αριστεία στο επίκεντρο
14:45 Άνοιξε η ΠΑΘΕ στα Μάλγαρα προς Θεσσαλονίκη – Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα καθώς κλιμακώνονται τα αγροτικά μπλόκα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 01/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ