Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε οροφή καταστήματος σε εμπορικό κέντρο – Μία τραυματίας

Στιγμές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε εμπορικό κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν οροφή καταστήματος έπεσε την ώρα που στους διαδρόμους υπήρχε πλήθος κόσμου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, σε κατάστημα εστίασης εντός του πολυσύχναστου εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με το emakedonia.gr.

Από την πτώση τραυματίστηκε μία 45χρονη. Η γυναίκα διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παπανικολάου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



