Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προκάλεσε τροχαίο, τρεις τραυματίες

Υπό την επήρεια μέθης εντοπίστηκε οδηγός που συνελήφθη για πρόκληση τροχαίου ατυχήματος με τρεις τραυματίες, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη.

Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, προχώρησαν, χθες βράδυ Τρίτη 30/12/2025 αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 55χρονος αλλοδαπός αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 55χρονο, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

