Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (09/11) στη Θεσσαλονίκη, ένας 41χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με την Τροχαία Θεσσαλονίκης, περίπου στις 23:30, ο οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη τη στιγμή επιχειρούσε να ανεβάσει ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χειριστή του γερανού, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν αλκοτέστ στον 41χρονο, διαπιστώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

