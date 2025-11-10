Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής

Τροχαίο ατύχημα με γερανοφόρο στο Κορδελιό.

Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής
10 Νοέ. 2025 9:41
Pelop News

Συνελήφθη το βράδυ της Κυριακής (09/11) στη Θεσσαλονίκη, ένας 41χρονος Έλληνας οδηγός, ο οποίος φέρεται να οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ στην περιοχή του Κορδελιού.

Σύμφωνα με την Τροχαία Θεσσαλονίκης, περίπου στις 23:30, ο οδηγός προσέκρουσε με το αυτοκίνητό του σε γερανοφόρο όχημα που εκείνη τη στιγμή επιχειρούσε να ανεβάσει ένα αυτοκίνητο στην οδό Μοναστηρίου.

Η σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του χειριστή του γερανού, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας που έσπευσαν στο σημείο πραγματοποίησαν αλκοτέστ στον 41χρονο, διαπιστώνοντας ότι οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης. Ο δράστης συνελήφθη και οδηγείται στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
9:55 Σπάνιο ρολόι χειρός πουλήθηκε για 14,19 εκατ. φράγκα σε δημοπρασία στη Γενεύη
9:54 Λαϊκή Συσπείρωση Δυτικής Ελλάδας: Ψήφισμα για τα ΕΛΤΑ στο Περιφερειακό Συμβούλιο
9:48 σπιράλ: Ο Θάνος Δούρος στο «Smart City Expo World Congress 2025»
9:44 Δημητσάνα: Ένας φθινοπωρινός παράδεισος στην καρδιά της Αρκαδίας
9:42 Μεσσηνία: Πλημμύρισε η Εθνικής Οδός, πως διεξάγεται η κυκλοφορία
9:41 Θεσσαλονίκη: Μεθυσμένος οδηγός προσέκρουσε σε γερανοφόρο, τραυματίστηκε ο χειριστής
9:33 Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Σαμαρά για τα γενέθλια της αδερφής του Λένας
9:33 Kατέληξε δημοτικός υπάλληλος, είχε τραυματιστεί εν ώρα εργασίας
9:30 Η «Π» σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ σε καταυλισμό Ρομά στην Δυτική Αχαΐα ΦΩΤΟ
9:26 Λιγνάδης: Στο Εφετείο ξανά για τους βιασμούς
9:23 Τι προβλέπει η συμφωνία της Γερουσίας για το Shutdown – Τραμπ: Πλησιάζουμε στο τέλος
9:19 Έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδύσεων
9:13 Η αντίδραση Τραμπ για το παραποιημένο βίντεο του BBC
9:12 Συνέντευξη Σαμαρά: Τα μηνύματα που έστειλε ο πρώην Πρωθυπουργός, το κόμμα και ο Μητσοτάκης
9:05 Σε εορταστικό mood η Δούκισα Νομικού: Δείτε το Χριστουγεννιάτικο δέντρο που στόλισε
9:02 Η «Ιθάκη» του Τσίπρα και η νέα ανάρτησή του
9:00 Το Φυλλάδιο Lidl έχει βγει
8:57 Μητσοτάκης: Ομιλία στην εκδήλωση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών
8:52 Επίσκεψη Δένδια στην Κύπρο: Συναντήσεις με Πάλμα και Χριστοδουλίδη
8:51 Ερωτήσεις και απαντήσεις για το επίδομα θέρμανσης, από σήμερα οι αιτήσεις
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ