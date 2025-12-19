Θεσσαλονίκη: Μοτοσικλετιστής εμβόλισε και γρονθοκόπησε αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού

Στη σύλληψη 29χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης, μετά από επεισόδιο βίας με θύμα έναν 28χρονο αναβάτη ηλεκτρικού πατινιού.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος φέρεται αρχικά να εμβόλισε τον 28χρονο με τη μοτοσικλέτα του. Ακολούθησε διαπληκτισμός μεταξύ των δύο, κατά τη διάρκεια του οποίου ο μοτοσικλετιστής γρονθοκόπησε τον αναβάτη του πατινιού στο κεφάλι.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ στη συνέχεια αποχώρησε.

Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, με την υπόθεση να βρίσκεται πλέον στη δικαιοσύνη.

