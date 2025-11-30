Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, συγκρούστηκε με ταξί

Οι αστυνομικοί που έφτασαν επι τόπου προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου οδηγού ταξί.

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 35χρονος οδηγός μοτοσικλέτας, συγκρούστηκε με ταξί
30 Νοέ. 2025 9:53
Pelop News

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 35χρονο οδηγό μοτοσικλέτας σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, στην ανατολική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε στις 02.15, στη συμβολή των οδών Καραμανλή με Πατριάρχου Γρηγορίου. Υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ταξί που οδηγούσε 39χρονος, συγκρούστηκε με τη μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 35χρονος, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν επι τόπου προχώρησαν στη σύλληψη του 39χρονου οδηγού ταξί.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία Θεσσαλονίκης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:01 Έτοιμος για έναν ακόμα τίτλο ο Λιονέλ Μέσι – Στον τελικό με την Ίντερ Μαϊάμι
12:51 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στις εκδηλώσεις για τον Άγιο Ανδρέα με μήνυμα για την ειρήνη
12:41 Στο Φανάρι ο Πάπας Λέων Β’ για τη θρονική εορτή της Εκκλησίας της Κωνσταντινούπολης
12:30 Ελένη Φουρέιρα για Αλμπέρτο Μποτία: «Ήταν επιλογή ζωής»
12:18 Θεσσαλία: Ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις με μπλόκα σε Λάρισα, Καρδίτσα και Τρίκαλα
12:09 Πάτρα: Αγωνία για τον 27χρονο Κωνσταντίν Νανούση – Εξαφανίστηκε μετά την αποφυλάκισή του
12:00 Πάτρα: Ιδού γιατί αρνήθηκε η Γκίλφοϊλ να έρθει στο Πανεπιστήμιο Πατρών για τον Ελπιδοφόρο
11:51 Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ: Με στόχο τη νίκη οι Θεσσαλονικείς κόντρα στην πιο εντυπωσιακή ομάδα της φετινής Super League
11:39 Ηράκλειο: Στο νοσοκομείο 17χρονος από μέθη σε σχολική εκδρομή – Τρεις συλλήψεις
11:29 Πάτρα: Έδιναν αλκοόλ σε πέντε ανήλικους – Συνελήφθησαν ιδιοκτήτρια και υπεύθυνος καταστήματος
11:27 Τροχαίο στη Λούτσα: «Πολύ πιθανό να ήταν μεθυσμένος ο οδηγός» λέει ο θείος του 24χρονου που σκοτώθηκε
11:18 Άδωνις Γεωργιάδης: Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τσίπρα για τη διαφήμιση
11:09 Άρειος Πάγος: Επικύρωση ποινής σε συμβολαιογράφο για κύκλωμα ψευδών αναγνωρίσεων παιδιών σε Πάτρα και Ρίο
11:01 Πάτρα: Οι δηλώσεις των πολιτικών για τον εορτασμό του Αγίου Ανδρέα ΒΙΝΤΕΟ
10:57 Παναιτωλικός – Ολυμπιακός: Δοκιμάζεται στο Αγρίνιο ο πρωτοπόρος μετά τη Ρεάλ
10:49 Χατζηδάκης: Οι αγροτικές επιδοτήσεις φέτος θα φτάσουν τα 3,3 δισ. ευρώ
10:37 Πορτογαλία – Ελλάδα: Για το 2/2 στα προκριματικά του Μουντομπάσκετ η Εθνική
10:33 Ο λαμπρός εορτασμός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα μέσα από φωτογραφίες
10:22 Μητσοτάκης: «Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών»
10:07 Πάτρα – Υψηλά Αλώνια: Άνδρας εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του στη Χαραλάμπη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 29/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ