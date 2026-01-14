Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο One Salonica

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, με τις Αρχές να διερευνούν τις συνθήκες θανάτου και την ταυτότητά του.

Pelop News

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε περιοχή κοντά στο εμπορικό κέντρο One Salonica.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (14/01/2026) από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου και ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Η υπόθεση διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

