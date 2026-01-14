Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο κοντά στο One Salonica

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη, μετά τον εντοπισμό της σορού ενός άνδρα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, σε περιοχή κοντά στο εμπορικό κέντρο One Salonica.

Η σορός εντοπίστηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης (14/01/2026) από περαστικό, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, που προχώρησαν στον αποκλεισμό του χώρου και ξεκίνησαν τις πρώτες έρευνες.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του άνδρα, ενώ παραμένουν αδιευκρίνιστες και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατός του. Η υπόθεση διερευνάται, με τις Αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



