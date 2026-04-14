Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή ο 42χρονος για τη δολοφονία του 64χρονου στην Ευκαρπία

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 42χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία 64χρονου, η σορός του οποίου εντοπίστηκε το Μεγάλο Σάββατο κοντά σε ρέμα στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας ότι σκότωσε το θύμα, παρότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στην προανάκριση είχε ομολογήσει την πράξη.

14 Απρ. 2026 12:22
Pelop News

Στη φυλακή οδηγείται ο 42χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του 64χρονου άνδρα, η σορός του οποίου βρέθηκε το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου κοντά σε ρέμα, στην περιοχή της Ευκαρπίας, στη Θεσσαλονίκη. Η απόφαση για την προσωρινή του κράτηση ελήφθη μετά την απολογία του ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας Θεσσαλονίκης, με τη σύμφωνη γνώμη και του εισαγγελέα.

Η υπόθεση της δολοφονίας στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης έχει προκαλέσει ισχυρό σοκ, τόσο για τη σκληρότητα με την οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, διαπράχθηκε το έγκλημα, όσο και για τον τρόπο με τον οποίο μεταφέρθηκε και εγκαταλείφθηκε η σορός του θύματος.

Κατά την απολογία του, ο 42χρονος φέρεται να αρνήθηκε ότι είναι ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου, παίρνοντας αποστάσεις από όσα, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αναφέρει στην προανακριτική του κατάθεση στην Αστυνομία. Στο στάδιο εκείνο, κατά τις ίδιες πληροφορίες, είχε παραδεχθεί πως σκότωσε τον 64χρονο, ο οποίος ήταν πατέρας δύο ενήλικων παιδιών.

Ενώπιον της ανακρίτριας, ο κατηγορούμενος φέρεται να υποστήριξε ότι είναι άστεγος και ότι δεν γνώριζε το θύμα. Παράλληλα, ανέφερε ότι στο παρελθόν είχε αντιμετωπίσει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως.

Μέσω του συνηγόρου του, υπέβαλε αίτημα να διενεργηθεί ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, επιδιώκοντας να εξεταστεί η ψυχική του κατάσταση στο πλαίσιο της υπόθεσης. Το αίτημα αυτό καταγράφεται πλέον στη δικογραφία, ενώ η υπόθεση συνεχίζει να ερευνάται σε βάθος.

Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας, ανακρίτρια και εισαγγελέας έκριναν ότι ο 42χρονος πρέπει να προφυλακιστεί. Ετσι, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση και ο κατηγορούμενος πήρε τον δρόμο για τις φυλακές μέχρι την εξέλιξη της κύριας ανάκρισης.

Η απόφαση αυτή δείχνει και το βάρος που αποδίδουν οι δικαστικές Αρχές στα στοιχεία της υπόθεσης, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα σοβαρή υπόθεση ανθρωποκτονίας με βίαιο τρόπο τέλεσης.

Πώς φέρεται να έγινε η δολοφονία

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, το έγκλημα φέρεται να διαπράχθηκε το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου. Ο 42χρονος κατηγορείται ότι προκάλεσε στον 64χρονο θανατηφόρο χτύπημα στο κεφάλι, χρησιμοποιώντας τσιμεντόλιθο.

Κατά το ίδιο κατηγορητήριο, στη συνέχεια μετέφερε τη σορό με παλετοφόρο όχημα και την εγκατέλειψε κάτω από γεφυράκι, κοντά στο ρέμα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε λίγες ώρες αργότερα. Ο τρόπος δράσης που περιγράφεται στη δικογραφία είναι αυτός που δίνει ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα στην υπόθεση και εξηγεί γιατί η εξέλιξή της βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 14.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ