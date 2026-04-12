Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο

Από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε τη σορό και την πέταξε από γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

12 Απρ. 2026 12:09
Pelop News

Εξιχνιάστηκε η δολοφονία του 64χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός χθες σε ρεματιά στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης. Ένας 42χρονος άνδρας συνελήφθη για ανθρωποκτονία με δόλο.

Η σορός του 64χρονου που βρέθηκε χθες στην Ευκαρπία  έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο. Από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια ο δράστης μετέφερε τη σορό και την πέταξε από γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη δολοφονία

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, εξιχνιάστηκε υπόθεση ανθρωποκτονίας 64χρονου ημεδαπού, η οποία τελέστηκε πρώτες πρωινές ώρες της 11ης Απριλίου 2026, στη Θεσσαλονίκη.

Για την υπόθεση συνελήφθη 42χρονος ημεδαπός σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο. Ειδικότερα, ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, πρωινές ώρες της 11-4-2026, ο 64χρονος βρέθηκε νεκρός από διερχόμενο άτομο, κάτω από γεφυράκι πλησίον ρέματος, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στον τόπο του εγκλήματος διαπιστώθηκε ότι η σορός έφερε συντριπτικές κακώσεις στην περιοχή της κεφαλής, ενώ από την νεκροψία – νεκροτομή προέκυψε ότι αυτές προήλθαν από θλών όργανο.

Περαιτέρω από την έρευνα προέκυψε ότι, η ανθρωποκτονία έλαβε χώρα εντός της οικίας του και στη συνέχεια η σορός του μεταφέρθηκε και απορρίφθηκε από τη γέφυρα, στο σημείο όπου εντοπίστηκε.

Από τη συνδυαστική αξιολόγηση πληροφοριών και ευρημάτων, καθώς και από τις επακόλουθες ενέργειες αστυνομικών του Γραφείου κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, εντοπίστηκε άμεσα ο κατηγορούμενος.

Ακολούθως, η εμπλοκή του κατηγορούμενου στην υπόθεση πιστοποιήθηκε από τη συνδυαστική αξιοποίηση δεδομένων που προέκυψαν από τις επιτόπιες εργαστηριακές εξετάσεις των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών Βορείου Ελλάδος, την ανεύρεση αντικειμένων στην κατοχή του που συνδέονται με τον τόπο του εγκλήματος, καθώς και από την ιατροδικαστική του εξέταση.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:19 Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό
12:09 Ευκαρπία: Εξιχνιάστηκε η δολοφονία 64χρονου άνδρα, χειροπέδες σε 42χρονο
12:00 Οι επιβάτες θα έχουν το πλοίο της γραμμής Πάτρα-Κεφαλονιά στα πόδια τους
11:50 Ποιες είναι οι πιθανότητες πρόκρισης για τον Παναθηναϊκό στα play-offs
11:39 Οι 21 ώρες συζητήσεων και οι κόκκινες γραμμές ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν
11:28 Χίος: Μαγευτικές εικόνες στο Βροντάδο, χιλιάδες ρουκέτες την Ανάσταση
11:14 Tips για όσα πρέπει να περιλαμβάνει το Πασχαλινό τραπέζι
11:01 Πάτρα: Κρεοπώλης έστησε σούβλα για 80 αρνιά-Θα τα δίνει …take away ΦΩΤΟ
10:49 Αιτή: Πρωτοφανές περιστατικό, ποδοπατήθηκαν 30 τουρίστες ΒΙΝΤΕΟ
10:37 Που θα δείτε την σπουδαία μονομαχία της Εθνικής με την Ισπανία
10:25 Ουγγαρία: Ανοιξαν οι κάλπες, τα σενάρια για τον Ορμπάν
10:15 Πάτρα: Δείτε σε πιο παραλιακό εστιατοριο δείπνησε ο Γαβαλάς
10:00 Η Tui θα μεταφέρει 45.000 τουρίστες μέσω του Άραξου-Τι δηλώνει ο εκπρόσωπος της εταιρείας Ε. Δημητρόπουλου
9:50 Σύρος: Οχια δάγκωσε 13χρονο και νοσηλεύεται
9:40 Σπουδαία διάκριση για την Νάσια Μεσίρη, κατέκτησε την 6η θέση στον κόσμο
9:31 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
9:21 Κρήτη: Τριπλή επιχείρηση μεταναστών
9:11 Με σύμμαχο τον καιρό το ψήσιμο του οβελία-Τι καιρό θα κάνει τη Δευτέρα του Πάσχα
9:00 Μέση Ανατολή: Άκαρπες οι επαφές για την εκεχειρία, κάναμε την καλύτερη πρόταση, είπε ο Βανς
0:00 Φως, ελπίδα και αγάπη: Χριστός Ανέστη! – Ευχές από τον όμιλο «Πελοπόννησος»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
