Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων λήστευε ψιλικατζίδικα με μαχαίρι – Συνελήφθη 14χρονος

Μια ομάδα τριών ανηλίκων, ηλικίας 14 έως 16 ετών, είχε μετατρέψει σε στόχο καταστήματα ψιλικών στην ανατολική Θεσσαλονίκη, πραγματοποιώντας ληστείες υπό την απειλή μαχαιριού. Ο μικρότερος της παρέας συνελήφθη μετά από νέα επιδρομή.

Θεσσαλονίκη: Συμμορία ανηλίκων λήστευε ψιλικατζίδικα με μαχαίρι - Συνελήφθη 14χρονος
11 Νοέ. 2025 11:17
Pelop News

Στη σύλληψη ενός 14χρονου προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, μετά από ληστεία σε κατάστημα ψιλικών στην ανατολική πλευρά της πόλης, τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Ο ανήλικος φέρεται να απείλησε με μαχαίρι τον υπάλληλο του καταστήματος, αποσπώντας 600 ευρώ και συσκευές ηλεκτρονικών τσιγάρων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 14χρονος δεν δρούσε μόνος του. Ως μέλη της ίδιας συμμορίας έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη δύο ανήλικοι, 15 και 16 ετών, οι οποίοι μαζί του φέρονται να είχαν διαπράξει σειρά επιθέσεων σε ψιλικατζίδικα της περιοχής τον τελευταίο μήνα.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο συλληφθείς είχε προβεί και το προηγούμενο 24ωρο σε δεύτερη ληστεία, αποσπώντας 170 ευρώ. Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου οι τρεις ανήλικοι είχαν ληστέψει -πάλι με την απειλή μαχαιριού- ακόμη ένα κατάστημα ψιλικών, αποκομίζοντας 950 ευρώ, ενώ στις αρχές του ίδιου μήνα οι δύο μεγαλύτεροι είχαν επιτεθεί σε καφέ–ψιλικά, αφαιρώντας 200 ευρώ.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως περιλαμβάνει κατηγορίες για ληστεία από κοινού και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ο 14χρονος οδηγείται στον εισαγγελέα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των συνεργών του.
