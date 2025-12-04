Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 15χρονος για επικίνδυνη οδήγηση με δίκυκλο

Ένας 15χρονος συνελήφθη σε περιοχή του Δήμου Βόλβης, έξω από τη Θεσσαλονίκη, καθώς οδηγούσε δίκυκλο με τρόπο που, σύμφωνα με την αστυνομία, έθετε σε κίνδυνο τη δική του ασφάλεια αλλά και των άλλων χρηστών του δρόμου. Ο ανήλικος φέρεται να ανέπτυξε υψηλή ταχύτητα, πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε δρόμο με ολισθηρό οδόστρωμα.

Αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Ασπροβάλτας ειδοποιήθηκαν για το περιστατικό και προχώρησαν στη σύλληψή του. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες ο 15χρονος βρέθηκε να οδηγεί το δίκυκλο, ενώ αναμένονται και οι σχετικές διαδικασίες για την απόδοση ευθυνών.

