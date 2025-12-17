Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία

48χρονος Έλληνας συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία. Κατασχέθηκαν κρυπτοπορτοφόλια και ηλεκτρονικές συσκευές.

17 Δεκ. 2025 22:08
Στη Θεσσαλονίκη συνελήφθη 48χρονος Έλληνας, καταζητούμενος από τις γερμανικές αρχές για φοροδιαφυγή ύψους 29,6 εκατομμυρίων ευρώ, σε εκτέλεση Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, ο 48χρονος είχε κεντρικό ρόλο σε εταιρικό σχήμα με έδρα το Βερολίνο, όπου εμπλεκόταν σε εικονικές εμπορικές συναλλαγές και παράνομα αιτήματα επιστροφής ΦΠΑ.

Η έρευνα εντόπισε εμπλοκή του σε επτά περιπτώσεις φοροδιαφυγής, με τη συνολική ζημία για το γερμανικό δημόσιο να υπερβαίνει τα 29,6 εκατομμύρια ευρώ.

Κατά την έρευνα στην κατοικία του, κατασχέθηκαν: δύο hardware πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων, τέσσερα laptop, τρία tablet, υπολογιστής με οθόνη, εξωτερικός σκληρός δίσκος, έξι φορητές μονάδες αποθήκευσης δεδομένων, τέσσερις τραπεζικές κάρτες, PlayStation 5, οκτώ κινητά τηλέφωνα, τρεις κάρτες SIM, σφραγίδα αλλοδαπής εταιρείας, δίκυκλη μοτοσικλέτα, καθώς και 5.000 ευρώ και 100 δολάρια ΗΠΑ.

Τα ψηφιακά πειστήρια θα παραδοθούν στις γερμανικές αρχές για περαιτέρω ανάλυση, ενώ το κατασχεθέν χρηματικό ποσό θα κατατεθεί στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης, όπου θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την έκδοσή του στη Γερμανία.

