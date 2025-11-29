Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας – Αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία

Σε βάρος του εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία που αφορούσε αδικήματα του τουρκικού ποινικού κώδικα για «ληστεία διαπραχθείσα από πολλά άτομα, εκμεταλλεύοντας τη δύναμη του εκφοβισμού εγκληματικής οργάνωσης, προς όφελος της οργάνωσης».

29 Νοέ. 2025 21:40
Pelop News

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή στη Θεσσαλονίκη, αστυνομική επιχείρηση, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθη 50χρονος υπήκοος Τουρκίας, ο οποίος αναζητούνταν με Ερυθρά Αγγελία των τουρκικών αρχών, ενώ προσήχθησαν ακόμα 3 υπήκοοι Τουρκίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

