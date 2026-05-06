Θεσσαλονίκη: «Ξήλωσαν» κύκλωμα skunk με 27 κιλά κάνναβης – Δύο συλλήψεις και «καβάντζα» σε σπίτι

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών, τα οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 28χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του βασικού διακινητή σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος φέρεται να παραλάμβανε τις ποσότητες και να τις αποθήκευε στο σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως χώρος φύλαξης, δηλαδή ως «καβάντζα».

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων, αλλά και στην κατοχή του 24χρονου, οδήγησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση 22 συσκευασιών vacuum με ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού βάρους 27 κιλών και 100 γραμμαρίων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μικρότερες ποσότητες κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο δισκία Xanax και το ποσό των 160 ευρώ.

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της διακίνησης, κινητά τηλέφωνα και συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σημειωματάρια με ιδιόχειρες καταγραφές και υλικά συσκευασίας, στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα οργανωμένης και συστηματικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του ίσχυε ήδη περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η υπόθεση θεωρείται σοβαρή από τις Αρχές, τόσο λόγω της ποσότητας της κάνναβης που κατασχέθηκε όσο και λόγω της δομής που φαίνεται να είχε αποκτήσει η δράση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο διακίνησης.

