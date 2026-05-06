Θεσσαλονίκη: «Ξήλωσαν» κύκλωμα skunk με 27 κιλά κάνναβης – Δύο συλλήψεις και «καβάντζα» σε σπίτι

Χτύπημα σε κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών κατάφερε η ΕΛ.ΑΣ. στη Θεσσαλονίκη, με την εξάρθρωση ομάδας που φέρεται να αποθήκευε και να διακινούσε ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk. Από την αστυνομική επιχείρηση προέκυψαν δύο συλλήψεις, ενώ στις έρευνες κατασχέθηκαν περισσότερα από 27 κιλά ναρκωτικών και υλικά που παραπέμπουν σε οργανωμένη δράση.

Θεσσαλονίκη: «Ξήλωσαν» κύκλωμα skunk με 27 κιλά κάνναβης – Δύο συλλήψεις και «καβάντζα» σε σπίτι
06 Μάι. 2026 13:38
Pelop News

Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε αναπτύξει δράση στην αποθήκευση και διακίνηση ακατέργαστης κάνναβης τύπου skunk στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση που εξελίχθηκε το τελευταίο 24ωρο.

Κατά την επιχείρηση συνελήφθησαν δύο άτομα, ηλικίας 28 και 24 ετών, τα οποία οδηγούνται στον αρμόδιο εισαγγελέα Πρωτοδικών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, ο 28χρονος φέρεται να είχε αναλάβει τον ρόλο του βασικού διακινητή σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, κυρίως ακατέργαστης κάνναβης, ενώ ο 24χρονος φέρεται να παραλάμβανε τις ποσότητες και να τις αποθήκευε στο σπίτι του, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως χώρος φύλαξης, δηλαδή ως «καβάντζα».

Διαβάστε επίσης: Καιρός: Έρχεται μίνι καύσωνας με αφρικανική σκόνη – Πότε κορυφώνεται το κύμα ζέστης

Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων, αλλά και στην κατοχή του 24χρονου, οδήγησαν στον εντοπισμό και την κατάσχεση 22 συσκευασιών vacuum με ακατέργαστη κάνναβη τύπου skunk, συνολικού βάρους 27 κιλών και 100 γραμμαρίων. Παράλληλα, εντοπίστηκαν μικρότερες ποσότητες κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, δύο δισκία Xanax και το ποσό των 160 ευρώ.

Εκτός από τα ναρκωτικά, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν ακόμη ένα Ι.Χ. επιβατικό αυτοκίνητο, το οποίο φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη διευκόλυνση της διακίνησης, κινητά τηλέφωνα και συνδέσεις κινητής τηλεφωνίας, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, σημειωματάρια με ιδιόχειρες καταγραφές και υλικά συσκευασίας, στοιχεία που ενισχύουν την εικόνα οργανωμένης και συστηματικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το γεγονός ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 28χρονος είχε απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ σε βάρος του ίσχυε ήδη περιοριστικός όρος απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Η υπόθεση θεωρείται σοβαρή από τις Αρχές, τόσο λόγω της ποσότητας της κάνναβης που κατασχέθηκε όσο και λόγω της δομής που φαίνεται να είχε αποκτήσει η δράση της ομάδας στη Θεσσαλονίκη. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα πρόσωπα που συνδέονται με το συγκεκριμένο δίκτυο διακίνησης.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:04 Γαστούνη: Ο εμπρησμός έβαλε φωτιά στα μπατζάκια της ΕΛΑΣ
15:56 Διακόπηκαν δρομολόγια του Προαστιακού στη γραμμή του Κιάτου λόγω φωτιάς
15:51 Trad wife: Η νέα βιτρίνα της παλιάς γυναικείας υποταγής
15:48 Φρουροί της Επανάστασης: Τα Στενά του Ορμούζ μπορούν να ξανανοίξουν όταν σταματήσουν οι απειλές των εχθρών
15:40 Η φέτα ΠΟΠ στο στόχαστρο – Σκληρό παιχνίδι στη διεθνή αγορά
15:32 Οι παραστάσεις του Εθνικού Θεάτρου «ταξίδεψαν» με την ενέργεια της ΔΕΗ
15:24 Τραμπ: Αν το Ιράν τηρήσει τα συμφωνηθέντα θα έχουμε ειρήνη, αλλιώς ακολουθούν πιο σφοδροί βομβαρδισμοί
15:16 Μητσοτάκης από Αμμάν: Έμφαση στην αποκλιμάκωση και επιστροφή στο status quo στα Στενά του Ορμούζ
15:08 Οινοξένεια: Λιγοστές ελπίδες για λύση… Τι είπε η Δημοτική Αρχή, έτοιμο να απαντήσει το Δίκτυο
15:00 Σέρρες: Σειρά επισκέψεων της Δόμνας Μιχαηλίδου και το βράδυ στην εκδήλωση για τον ψηφιακό εθισμό
14:55 Κανάρια Νησιά: Αντιδράσεις για τον ελλιμενισμό κρουαζιερόπλοιου με ύποπτα κρούσματα χανταϊού
14:52 Ryanair: Κλείνει η βάση στη Θεσσαλονίκη και φουντώνει η αγωνία για 200 εργαζόμενους
14:49 Ασυνήθιστο ψύχος στην Ελλάδα στις αρχές Μαΐου – Η Πρωτομαγιά του 2026 γράφτηκε στα κλιματικά αρχεία
14:46 Ολυμπία Οδός Open Tour 2026: Η Ολυμπία Οδός πραγματοποίησε τη δεύτερη δράση ”Open Tour”
14:38 Πάπας Λέων: H Εκκλησία πρέπει να καταγγέλλει το κακό και να διακηρύττει την ειρήνη
14:36 Αίγινα: Ανείπωτος θρήνος για το κοριτσάκι 20 μηνών που πνίγηκε τρώγοντας τσουρέκι
14:30 Τσουκαλάς κατά Μαρινάκη: «Με σοφιστείες επιχειρεί να καλύψει τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης»
14:24 Ο Τζέιμς συνεχάρη τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague
14:21 Χρίστος Δήμας: Οι υποδομές αλλάζουν την οικονομία και ξαναγράφουν τον χάρτη των επενδύσεων
14:11 Τάκης Παπαδόπουλος: Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στην Πρώτη Γραμμή των Ψηφιακών Διδύμων και των Τεχνολογιών Αιχμής
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 6/05/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ