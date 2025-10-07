Θλίψη στη Βρετανία για τον θάνατο 24χρονης μετά από διακοπές στη Ζάκυνθο

Θλίψη αλλά και πολλά ερωτηματικά έχει προκαλέσει στη Μεγάλη Βρετανία ο θάνατος της 24χρονης Τζόρτζια Τέιλορ, η οποία πέθανε λίγες μέρες μετά την επιστροφή της από οικογενειακές διακοπές στη Ζάκυνθο. Η νεαρή γυναίκα, που εργαζόταν στο Λονδίνο, είχε εξεταστεί επανειλημμένα από γιατρούς το προηγούμενο διάστημα, οι οποίοι απέδιδαν τα συμπτώματά της σε αλλεργία.

Η Τέιλορ εισήχθη εσπευσμένα στις 20 Αυγούστου στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ουαλίας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή μία ημέρα αργότερα, στις 21 Αυγούστου, έχοντας στο πλευρό της την οικογένειά της.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 24χρονη είχε αντιμετωπίσει μέσα στο καλοκαίρι επανειλημμένα εξανθήματα και πρήξιμο στο πρόσωπο, ενώ είχε λάβει αντισταμινικά και υδροκορτιζόνη, χωρίς ωστόσο τα συμπτώματα να υποχωρήσουν. Παρά την επιδείνωση της κατάστασής της, οι γιατροί δεν προχώρησαν σε περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις, αποδίδοντας όλα τα σημάδια σε αλλεργία.

Από τα πρώτα εξανθήματα στον ξαφνικό πόνο

Όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο, όταν η Τζόρτζια εμφάνισε εξανθήματα στα δάχτυλα. Η οικογένειά της θεώρησε πως επρόκειτο για αντίδραση σε κοσμήματα και την προέτρεψε να σταματήσει να φοράει δαχτυλίδια.

Τις επόμενες εβδομάδες, όμως, η κατάσταση χειροτέρεψε. Το πρόσωπό της πρήστηκε και εμφανίστηκαν νέα εξανθήματα. Παρά τη φαρμακευτική αγωγή, η 24χρονη ένιωσε τόσο έντονο πρήξιμο ώστε αναγκάστηκε να λείψει από τη δουλειά της. Ακόμη και όταν πήγε στα επείγοντα με δύσπνοια, οι γιατροί την έστειλαν και πάλι στο σπίτι με αντισταμινικά.

Στις αρχές Αυγούστου φάνηκε να αναρρώνει, μέχρι που κατά τη διάρκεια των διακοπών της στη Ζάκυνθο ένιωσε έντονο πόνο στη δεξιά γάμπα. Η μητέρα της θυμάται πως «σχεδόν δεν μπορούσε να περπατήσει». Μετά από επίσκεψη σε φαρμακείο, της χορηγήθηκαν παυσίπονα και αντιφλεγμονώδη, και ο πόνος προσωρινά υποχώρησε.

Η τραγική κατάληξη μετά την επιστροφή

Μετά την επιστροφή της στη Μεγάλη Βρετανία, ο πόνος επανήλθε ακόμη πιο έντονος. Στις 20 Αυγούστου η Τζόρτζια είχε προγραμματίσει ραντεβού για φυσικοθεραπεία, όμως λίγο πριν το ακυρώνει, στέλνοντας μήνυμα στη μητέρα της ότι δεν αισθανόταν καλά και θα πήγαινε στο νοσοκομείο.

«Φτάσαμε εκεί και μετά όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», περιέγραψε η μητέρα της με συγκλονιστικά λόγια. Λίγες ώρες αργότερα, η 24χρονη άφηνε την τελευταία της πνοή.

Η ακριβής αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ωστόσο η οικογένειά της ζητά απαντήσεις για το πώς χάθηκε τόσο ξαφνικά ένα νέο κορίτσι που είχε εξεταστεί τόσες φορές χωρίς να εντοπιστεί το πρόβλημα.

«Ήταν πάντα γεμάτη ζωή»

Οι συγγενείς και οι φίλοι της Τζόρτζια δεν μπορούν να πιστέψουν την απώλεια. «Κάθε πρωί ξυπνάμε και λέμε “πώς έγινε αυτό;”», λένε οι γονείς της, ενώ ο αδελφός της την περιγράφει ως «ένα άτομο γεμάτο ενέργεια, που όλοι αγαπούσαν».

«Ήταν πάντα τόσο χαρούμενη, με ένα μεταδοτικό γέλιο που φώτιζε το δωμάτιο και φίλους παντού γύρω της – σαν μαγνήτης», είπε η μητέρα της.

Περισσότερα από 900 άτομα παρευρέθηκαν στην κηδεία της στις 25 Σεπτεμβρίου, αποχαιρετώντας ένα κορίτσι που έφυγε πρόωρα και άφησε πίσω του αναπάντητα ερωτήματα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



