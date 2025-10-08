Θοδωρής Δρίτσας: Από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Αριστερά – Ορκίστηκε και εντάχθηκε στην ΚΟ Χαρίτση

Νέες ανακατατάξεις στη Βουλή μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Ο Θοδωρής Δρίτσας, που ορκίστηκε σήμερα βουλευτής Α’ Πειραιώς, προσχώρησε τελικά στη Νέα Αριστερά, μειώνοντας περαιτέρω τη δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.

Θοδωρής Δρίτσας: Από τον ΣΥΡΙΖΑ στη Νέα Αριστερά - Ορκίστηκε και εντάχθηκε στην ΚΟ Χαρίτση
08 Οκτ. 2025 13:47
Pelop News

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ορκίστηκε το πρωί της Τετάρτης βουλευτής Α’ Πειραιώς, καταλαμβάνοντας τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, που παραιτήθηκε τη Δευτέρα.

Αμέσως μετά την ορκωμοσία του, ο κ. Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, δηλώνοντας αρχικά ανεξάρτητος βουλευτής.

Λίγη ώρα αργότερα, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ενημέρωσε με δική του επιστολή τη Βουλή ότι ο Θοδωρής Δρίτσας προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος. Ακολούθησε και νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία επιβεβαιώνει την ένταξή του.

Με την κίνηση αυτή, η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ μειώνεται σε 25 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά ενισχύεται στους 12, καταλαμβάνοντας πλέον την πέμπτη θέση στη Βουλή.
