Θρασύτατοι απατεώνες έκαναν τους τεχνικούς και βούτηξαν από ηλικιωμένη χρυσές λίρες, μετρητά και κοσμήματα

Στο Κιλκίς εξιχνιάστηκε απάτη, μετά από έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, που έγινε πριν από λίγες μέρες.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Ο ίδιος μαζί με συνεργό του, προσποιούμενοι τους τεχνικούς και με το πρόσχημα επίλυσης δήθεν βλάβης στον λέβητα πετρελαίου, κατάφεραν να εξαπατήσουν ηλικιωμένη γυναίκα στο Κιλκίς.

Συνολικά της απέσπασαν 14 χρυσές λίρες, το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ και διάφορα κοσμήματα, ενώ στη συνέχεια διέφυγαν. Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



