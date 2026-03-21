Χαλκιδική: Πατέρας αγνοούμενης φοβάται πως η γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας είναι η κόρη του

Νέα κομμάτια προστίθενται στο παζλ της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει τη Χαλκιδική, με φόντο τη σορό γυναίκας που εντοπίστηκε μέσα σε κόκκινη βαλίτσα σε δύσβατη περιοχή ανάμεσα στο Πευκοχώρι και το Παλιούρι. Η έρευνα παραμένει ανοιχτή και σε πλήρη εξέλιξη, καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αποκαλυφθεί ούτε η ταυτότητα του θύματος ούτε το πρόσωπο που βρίσκεται πίσω από το έγκλημα.

Το μακάβριο εύρημα αποκαλύφθηκε το απόγευμα της Πέμπτης 26 Φεβρουαρίου, όταν ο πρόεδρος της κοινότητας Πευκοχωρίου, Γιώργος Τσιρκούδης, εντόπισε τη βαλίτσα κατά τη διάρκεια εργασιών ρουτίνας για την αντιπυρική περίοδο. Μέσα της βρισκόταν η σορός μιας μικρόσωμης γυναίκας, τοποθετημένης σε εμβρυική στάση, κλεισμένης μέσα σε σακούλα, δεμένης με ταινία συσκευασίας και τυλιγμένης με κουβέρτα και ένα λεπτό γαλάζιο πάπλωμα.

Η υπόθεση επανήλθε με ένταση στο προσκήνιο μέσα από νέα στοιχεία και μαρτυρίες που ήρθαν στο φως, με την εκπομπή «Φως στο Τούνελ» να επιστρέφει στο σημείο όπου είχε μείνει κρυμμένο για μήνες το έγκλημα. Η περιοχή, ιδιαίτερα κατά τους θερινούς μήνες, συγκεντρώνει πολύ κόσμο, με τουρίστες από βαλκανικές χώρες να κατασκηνώνουν σε τροχόσπιτα ακόμη και ως τα τέλη του φθινοπώρου, ενώ εκεί διαμένουν και πολλοί εποχικοί εργαζόμενοι.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα, η γυναίκα εκτιμάται ότι ήταν ηλικίας 40 έως 65 ετών, με ύψος περίπου από 1,55 έως 1,62 μέτρα. Είχε μακριά μαλλιά, αν και το χρώμα τους έχει αλλοιωθεί από τις συνθήκες. Φορούσε μόνο μία μαύρη μπλούζα, ενώ στο στόμα της είχαν τοποθετηθεί χαρτιά, στοιχείο που οδηγεί τους ερευνητές στο ενδεχόμενο ασφυκτικού θανάτου. Το γεγονός ότι δεν βρέθηκαν εσώρουχα εξετάζεται επίσης σοβαρά, καθώς δεν αποκλείεται να συνδέεται με σεξουαλική κακοποίηση πριν από τη δολοφονία.

Ξεχωριστό βάρος αποκτά πλέον και η μαρτυρία κατοίκου της περιοχής, η οποία περιέγραψε ότι μέσα στη νύχτα είχε ακούσει γυναικεία φωνή να καλεί σε βοήθεια, σε πολύ μικρή απόσταση από το σημείο όπου αποκαλύφθηκε αργότερα η σορός. Η μάρτυρας έχει ήδη θέσει τον εαυτό της στη διάθεση των Αρχών, ενώ το βασικό ερώτημα παραμένει αν αυτή η φωνή ανήκε πράγματι στη γυναίκα που βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα.

Ένα ακόμη στοιχείο που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό είναι η χρυσή βέρα που φορούσε η νεκρή στον παράμεσο του δεξιού χεριού. Αν και δεν υπάρχει χαραγμένο όνομα, ειδικοί εκτιμούν ότι μπορεί να οδηγήσει σε χρήσιμα συμπεράσματα για την ταυτότητα του θύματος. Αν το κόσμημα έχει αγοραστεί στην Ελλάδα, ενδέχεται να φέρει κωδικούς εργαστηρίου που να δείχνουν την πόλη προέλευσης. Παράλληλα, ακόμη και η απόχρωση του χρυσού μπορεί να δώσει κατεύθυνση για τη χώρα από την οποία προέρχεται, αφού συγκεκριμένα χαρακτηριστικά παραπέμπουν σε χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ.

Στο μεταξύ, η δημοσιοποίηση της υπόθεσης έχει ενεργοποιήσει συγγενείς αγνοουμένων από όλη τη χώρα, που αναζητούν απαντήσεις και φοβούνται μήπως το θύμα είναι δικός τους άνθρωπος. Μέσα από τη διασταύρωση των στοιχείων, έχουν εξεταστεί περιπτώσεις γυναικών που αγνοούνται και παρουσιάζουν κοινά βιομετρικά χαρακτηριστικά με την άγνωστη γυναίκα της κόκκινης βαλίτσας.

Ανάμεσά τους βρίσκεται και η μαρτυρία ενός πατέρα, ο οποίος δηλώνει ότι δεν μπορεί να αποκλείσει το ενδεχόμενο η σορός να ανήκει στην αγνοούμενη κόρη του. Όπως ανέφερε, υπάρχουν ομοιότητες στην ηλικία, στον σωματότυπο και στο ύψος. Η κόρη του, όπως είπε, γεννήθηκε το 1973, θα ήταν σήμερα 54 ετών, είχε ύψος περίπου 1,55 και από το 2011 ζούσε στη Θεσσαλονίκη, αφού είχε φύγει από την Αθήνα. Το όνομά της είναι Φωτεινή.

Την αίσθηση ότι όποιος άφησε τη βαλίτσα στο συγκεκριμένο σημείο ήξερε πολύ καλά τι έκανε ενισχύουν και άνθρωποι που γνωρίζουν την περιοχή. Επιχειρηματίας που δραστηριοποιείται κοντά στην παραλία του Γλαρόκαμπου υποστήριξε ότι το σημείο ήταν τέτοιο που η σορός θα μπορούσε να παραμείνει κρυμμένη για καιρό, γεγονός που δείχνει, όπως εκτίμησε, ότι ο δράστης είχε πλήρη εικόνα του χώρου και επέλεξε συνειδητά το συγκεκριμένο μέρος για να μην εντοπιστεί εύκολα.

Η υπόθεση παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά και ανοιχτά αστυνομικά μυστήρια των τελευταίων μηνών. Κάθε νέα μαρτυρία, κάθε προσωπικό αντικείμενο και κάθε ένδειξη γύρω από την ταυτότητα της γυναίκας αποκτούν πλέον ξεχωριστή βαρύτητα, σε μια προσπάθεια να δοθεί όνομα στο θύμα και να φωτιστεί επιτέλους το έγκλημα.

