Θρασύβουλος Μαυρομμάτης: Στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…

Εκείνοι που ήξεραν το «βάθος» της σκέψης του επιζητούσαν να έχουν την γνώμη του. Προεξαρχόντων, του αείμνηστου Μιλτιάδη Εβερτ, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Οπως και του αείμνηστου προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Θρασύβουλος Μαυρομμάτης: Στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…
10 Νοέ. 2025 11:00
Pelop News

Ηθελε κότσια για να πάρεις το μικρόφωνο και ν’ ανέβεις στο βήμα προκειμένου να εκπροσωπήσεις τη «μειοψηφία των αμφιθεάτρων». Τότε που, λίγες εβδομάδες μετά τη μεταπολίτευση όλα ακόμη ήταν ασύντακτα κι ανοργάνωτα στο χώρο της κεντροδεξιάς παράταξης. Πριν καν η ΕΡΕ μετονομαστεί σε «Νέα Δημοκρατία», μια δράκα ανήσυχων νιάτων σχημάτισε τη «διμοιρία» της που βρέθηκε στην πρωτοπορία του νεολαιίστικου φιλελεύθερου κινήματος.

Διαβάστε επίσης: Η Πάτρα αποχαιρετά σήμερα τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη

ΙΔΡΥΤΗΣ

Ο εκλιπών Θρασύβουλος Μαυρομμάτης ήταν ένας από τους 5-6 μπροστάρηδες και ιδρυτικά μέλη της ΟΝΝΕΔ και της φοιτητικής παράταξης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ. Θεμέλιοι λίθοι. Αυτός, ο Νίκος Παπαδημάτος, ο Βασίλης Μιχαλολιάκος, η Μαριέττα Γιαννάκου, ο Γιώργος Βλάχος, ο Μάκης Καλλίγερος. Στη γωνία Μαυροκορδάτου 6 και Μπενάκη στέγασαν τα φιλελεύθερα όνειρά τους.

ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΗΣ

Δεν φείδεται σήμερα εγκωμίων για τον συνοδοιπόρο του ο πρώην βουλευτής Νίκος Παπαδημάτος:

«Οφείλει να γνωρίζει και να αναγνωρίζει η παράταξη ότι ο Θρασύβουλος ήταν ένα από τα δυνατά μυαλά της. Ατομο εκ βαθέων στοχαστικό, φορέας της ιδεολογικής πληρότητας του χώρου μας. Ο Θρασύβουλος εμπνεύστηκε το περιστέρι στο λογότυπο της ΔΑΠ ΝΔΦΚ. Ο Θρασύβουλος ήταν ένας από τους ”φωστήρες”, που είχαν επιλεγεί από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και τους επόμενους προέδρους της ΝΔ να διδάσκουν στα ιδεολογικά σεμινάρια της παράταξης».

Θρασύβουλος Μαυρομμάτης: Στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…

Ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης με τον Κώστα Καραμανλή

Η ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο εκλιπών αγαπούσε υπερβολικά την Πάτρα και δεν πήρε την απόφαση να εγκατασταθεί μόνιμα στην Αθήνα, όπου πιθανότατα άλλη θα ήταν η πολιτική σταδιοδρομία του.

Επιστρέφοντας όμως στην αχαϊκή πρωτεύουσα ανέπτυξε πληθωρική, πολυεπίπεδη δράση. Σαν παιδίατρος, σαν πρόεδρος της ΝΟΔΕ ΝΔ Αχαΐας επί τέσσερις θητείες, σαν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου και του ΠΓΝΠ (επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη τη διετία 1991-92). Δοκίμασε να μπει στη Βουλή το 1989, αλλά δεν τα κατάφερε, διότι η προηγμένη ιδεολογικοπολιτική συγκρότησή του δεν ήρθε σε ευθυγράμμιση με τα ζητούμενα του εκλογικού σώματος…

Θρασύβουλος Μαυρομμάτης: Στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…

Βασίλης Μπεκίρης, Βασίλης Πιλάλης, Θρασύβουλος Μαυρομάρης, Θεόφιλος Βασιλείου και Νίκος Νικολόπουλος

ΒΑΘΟΣ ΣΚΕΨΗΣ

Ο ίδιος γνώριζε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της πολιτικής ιδιοσυγκρασίας του. Γι’ αυτό, εκείνοι που ήξεραν το «βάθος» της σκέψης του επιζητούσαν να έχουν την γνώμη του. Περοεξαρχόντων, του αείμνηστου Μιλτιάδη Εβερτ, του Κώστα Καραμανλή και του Αντώνη Σαμαρά. Οπως και του αείμνηστου προέδρου της Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλου.

Κοντολογίς, δεν ήταν τυχαίος ο Θρασύβουλος Μαυρομμάτης. Γι’ αυτό άλλωστε, το κατευόδιο του έτυχε τόσο ευρείας αναγνώρισης. Κάτι που αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι το «ανοικτό μυαλό» του πάντα εκτιμάτο από τους πολιτικούς αντιπάλους του. Ισως πιο τρανή απόδειξη αποτελεί η ειλικρινής φιλία του με τον πρώην νομάρχη και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κατσικόπουλο.

Θρασύβουλος Μαυρομμάτης: Στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…

Νίκος Νικολόπουλος, Θρασύβουλος Μαυρομμάτης, Τζανής Τζανετάκης, Γιώργος Αναστασόπουλος, Σπήλιος Σπηλιωτόπουλος και Σπύρος Δούκας στο Μέγαρο της «Π»

ΓΛΕΝΤΖΕΣ

Οποιος γνώριζε τον Θρασύβουλο Μαυρομμάτη εναποθέτει σήμερα στη μνήμη του και το «παράσημο» της καλώς εννοούμενης κοινωνικότητας. Ηταν ποιοστικός στις συναναστροφές του, ένας… κανονικός γλεντζές μιας άλλης εποχής, όπου στα «ατελείωτα» βράδια της ευωχίας αποκάλυπτε τα σεκλέτια και τους νταλκάδες του.

Γι’ αυτά, διαθέτει ένα γεμάτο «μπαούλο» με αναμνήσεις ο γνωστός επιχειρηματίας Γιώργος Κοτοπούλης.

ΤΟ «ΑΝΤΙ»

Πάντως, κατά την ταπεινή μας γνώμη, το πιο μεγάλο «παράσημο», με το οποίο νοερά σήμερα θα κοσμήσουμε το φέρετρο του Θρασύβουλου, ήταν εκείνο το εξώφυλλο του «ΑΝΤΙ» στις αρχές της δεκαετίας του ’80. Ο Μιχαλολιάκος, ο Παπαδημάτος και ο Μαυρομμάτης παρουσιάζονταν ως η «Τρόικα» της κοινωνικής Δεξιάς, που έπρεπε να φιμωθεί για να μην υπάρχει αντίπαλος στον ιδεολογικό «πόλεμο» απέναντι στην αριστερόστροφη υπεροχή της εποχής.

Ησύχασες Θράσο. Καλό πέρασμα στα φιλελεύθερα λιβάδια του ουρανού…
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:39 Μαρινάκης για Σαμαρά: «Ουδέν σχόλιο» – Επίθεση στο ΠΑΣΟΚ για «αλλόκοτη στάση» στο φορολογικό
13:33 Ασημένιο μετάλλιο για τη Νεανική Χορωδία της «Πολυφωνικής» στο Διεθνές Φεστιβάλ Ναυπλίου
13:24 Μακελειό στα Βορίζια: Προφυλακιστέοι οι δύο κατηγορούμενοι από την οικογένεια Καργάκη – Στη φυλακή και τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη
13:20 Η Ολυμπιακή Φλόγα περνά από την Πάτρα – Υποδοχή στις 27 Νοεμβρίου στην πλατεία Γεωργίου
13:11 Φρίκη στην Ινδονησία: Ελέφαντας ποδοπάτησε μέχρι θανάτου 8χρονη μπροστά στην οικογένειά της
13:06 Ανάσα για την πρωτοβάθμια υγεία: Πανελλαδική κάλυψη από τις ΚΟΜΥ το 2026
13:00 Ανήλικοι διακινητές σε σχολεία: Υπόθεση-καμπανάκι για την Κάτω Αχαΐα
12:55 Ουκρανία: Εκατομμύρια πολίτες χωρίς ρεύμα μετά από ρωσικές επιθέσεις
12:54 Τραγωδία στην Κορινθία: Νεκρός νεαρός σε τροχαίο – Το όχημα «καρφώθηκε» σε ελαιόδεντρο ΦΩΤΟ-BINTEO
12:50 «Μη με λες Αφεντικό»: Η θεατρική ομάδα του ΟΤΕ Πάτρας επιστρέφει με γέλιο και σάτιρα στις «Γραμμές Τέχνης»
12:49 Νέα διάκριση για τον πρόεδρο του ΙΟ Πατρών Κώστα Καλογερόπουλο
12:44 Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι βάζουν τη χώρα σε δοκιμασία – Προσοχή τις επόμενες ώρες
12:40 Ο Μακρόν υποδέχεται τον Αμπάς, τι σημαίνει αυτό
12:33 Επιμελητήριο Αχαΐας: Ημερίδα για την υποχρεωτική ασφάλιση επιχειρήσεων – Ενημέρωση για τον Νόμο 5116/2024
12:32 Γαλλία: Αποφυλακίζεται ο Σαρκοζί και βάζει «βραχιόλι»
12:30 Ο Δήμος Πατρέων στο πλευρό των πυρόπληκτων αγροτών: Ημερίδα στα Ροΐτικα για τη διαχείριση των ελαιοδέντρων
12:25 Στο 2% ο πληθωρισμός για τον Οκτώβριο
12:23 Ισόβια στον 62χρονο που βίαζε και σκότωσε την τυφλή μητέρα του – «Με είχε κουράσει, δεν άντεχα άλλο»
12:18 Κατρίνης: «Οι αγρότες διαμαρτύρονται γιατί δεν έχουν πάρει επιδοτήσεις δύο χρόνια – Η κυβέρνηση απαθής μπροστά στην κρίση»
12:15 Η Αντωνίου δεύτερη φορά σφυρίζει στο Champions League γυναικών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 10/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ