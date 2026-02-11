Θρίαμβος της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου που δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα! ΦΩΤΟ

Για μεγάλα πράγματα η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου επικράτησε 101-83 του Προμηθέα 2014 σ ε εξ αναβολής αναμέτρηση για την 17η αγωνιστική της National League 1 και δείχνει ικανή για μεγάλα πράγματα μετρώντας πλέον 5 σερί νίκες! Μάλιστα υπερκάλυψε τη διαφορά της ήττας της στον α’ γύρο (76-73).

Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου επέβαλλε από την αρχή τον δικό της ρυθμό με τον Προμηθέα 2014 να προσπαθεί να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά πάντα οι γηπεδούχοι είχαν απαντήσεις με τους Κογιώνη, Μπαζίνα να σέρνουν τον…χορό. Ο Άλεν στο ξεκίνημα έκανε τη διαφορά. ενώ πραγματικά από την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη δεν υστέρησε κανείς!

Διαιτητές: Παπαδόπουλος, Ελ Ανύ και Πλέγας.

Τα 10λεπτα: 27-18, 56-46, 77-68, 101-83

ΑΕ ΓΛΑΥΚΟΥ ΕΣΠΕΡΟΥ (Ρουμελιώτης): Αδαμόπουλος 10, Μπαζίνας 19 (3), Κογιωνής 24, Άλεν 16 (2), Καφέζας 11 (2), Γκάτζο 4 (1), Νεόφυτος, Γκαβασιάδης 12, Φραντζής 3, Νιφόρας, Καρατζάς, Ρουμελιώτης 2

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 2014 (Ντάγιος): Πρέκας 13, Κομνιανίδης 19, Ράλλης 11, Κιόσια 4, Δενδής 3 (1), Πούλος 17 (2), Αλεξανδρόπουλος 6, Σοϊλεμετζίδης 3, Σταμούλος 2, Κατσιγιάννης 3, Οικονομίδης 2, Μέγγος.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1) Κρόνος Αγίου Δημητρίου 31 1209-1038 171

2) Εθνικός Λιβαδειάς 27 1307-1253 54

3) ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου 27 1298-1236 62

4) Απόλλων 27 1322-1261 61

5) Προμηθέας 2014 27 1461-1382 79

6) Πανελευσινιακός 26 1261-1215 46

7) Παγκράτι 26 1232-1209 23

8) Ηλυσιακός 25 1240-1186 54

9) Σαρωνίδα 24 1306-1386 -80

10) Ιόνιος 23 1203-1275 -72

11) Έσπερος Λαμίας 20 1075-1190 -115

12) Ν. Κηφισιά 19 931-998 -67

13) Έσπερος Καλλιθέας 17 1116-1332 -216

* Έσπερος Καλλιθέας, Κρόνος Αγίου Δημητρίου, Ηλυσιακός, Έσπερος Λαμίας και Πανελευσινιακός έκαναν το ρεπό τους .

**Η Ν. Κηφισιά76-7376-7376-73 αποχώρησε από το πρωτάθλημα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



