Θρίλερ με 11μελή οικογένεια που αγνοείται μετά την επίθεση – αστραπή της Χαμάς στο Ισραήλ – Ανάμεσά τους τρία παιδιά

Σχεδόν δώδεκα μέλη της ίδιας οικογένειας -μεταξύ των οποίων τρία νεαρά κορίτσια- παραμένουν αγνοούμενα περισσότερες από τρεις ημέρες μετά την έφοδο της Χαμάς στο ισραηλινό κιμπούτς τους, δήλωσε στενή φίλη στη New York Post την Τρίτη.

Οι γονείς, η αδελφή, ο κουνιάδος, οι νεαρές ανιψιές, οι θείοι και οι θείες της Ισραηλινής δικηγόρου Shaked Haran αγνοούνται μετά την αιφνιδιαστική επίθεση τα ξημερώματα του Σαββάτου, δήλωσε ο οικογενειακός φίλος.

Η φίλη, αφεντικό της Χαράν, η γεννημένη στο Μανχάταν Ρέιτσελ Γκουρ, δήλωσε ότι ένα ανατριχιαστικό τηλεφώνημα – πιθανώς από έναν από τους απαγωγείς τους – ήρθε την Κυριακή, όταν τα μέλη της οικογένειας τηλεφωνούσαν μανιωδώς στους αγνοούμενους συγγενείς.

«Κάποιος σήκωσε ένα από τα τηλέφωνα και ακουγόταν εβραϊκή γλώσσα με αραβική προφορά και είπε κάτι παρόμοιο με το “Απαχθείς” και “Γάζα” και έκλεισε το τηλέφωνο», είπε η Γκουρ. «Αυτό ήταν το τελευταίο σημάδι ζωής».

Family of 11 missing in Israel after Hamas sneak attack https://t.co/xZwXtrvmls pic.twitter.com/QH4q8TFkVq

— New York Post (@nypost) October 10, 2023