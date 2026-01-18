Θρίλερ σε υψόμετρο 2.000 μέτρων στον Ταΰγετο για τον απεγκλωβισμό των οκτώ ορειβατών: Τέσσερις οι τραυματίες, απαιτείται αεροδιακομιδή

Η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

18 Ιαν. 2026 17:32
Pelop News

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση απεγκλωβισμού της ομάδας των ορειβατών από δύσβατο σημείο, κοντά στη κορυφή «Προφήτης Ηλίας», στον Ταΰγετο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η Υπηρεσία ειδοποιήθηκε γύρω στη 1μμ για ομάδα 8 ορειβατών σε δυσπρόσιτο και δύσβατο σημείο κοντά στην κορυφή του Προφήτη Ηλία, η οποία ξεπερνάει τα 2.000 μέτρα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της (ομάδας) έχουν τραυματιστεί και χρήζουν αεροδιακομιδής, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για το λόγο αυτό έχει κινητοποιηθεί ήδη ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ το οποίο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική θα προσεγγίσει σε ασφαλές σημείο.

Για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έχουν κινητοποιηθεί 41 πυροσβέστες με τις ορειβατικές ομάδες της 1ης και 6ης ΕΜΑΚ, την 9η ΕΜΟΔΕ, καθώς και την ομάδα ΙΚΑΡΟΣ (drone) Πελοποννήσου, ενώ μεταβαίνει ένα ελικόπτερο του ΕΚΣΕΔ.

