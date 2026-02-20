Θρίλερ στις Σέρρες: Πάνω από 30 τραύματα στη σορό του 17χρονου Άγγελου

Η ιατροδικαστική εξέταση στη σορό του 17χρονου Άγγελου από τις Σέρρες αποκάλυψε περισσότερα από 30 εξωτερικά τραύματα, τα οποία δεν συνάδουν με τα χτυπήματα που παραδέχεται ο κατηγορούμενος 16χρονος δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες από έγκυρες πηγές και δημοσιεύματα.

Διαβάστε επίσης: Ξάφνιασε η εμφάνιση Πισπιρίγκου στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη για Μαλένα και Ιριδα ΝΕΟΤΕΡΑ

Η νεκροψία-νεκροτομή διενεργήθηκε από την ιατροδικαστή Ασπασία Δεληλίγκα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης. Στα συμπεράσματα της έκθεσης καταγράφονται:

Θλαστικές κακώσεις σε κεφαλή, κορμό και άκρα, συμβατές με ξυλοδαρμό

Πολλαπλές εκδορές και εκχυμώσεις σε κεφάλι, πρόσωπο, τράχηλο, θώρακα, πλάτη, σπονδυλική στήλη, χέρια και πόδια

Κατάγματα στο κεφάλι και στα πλευρά

Ίχνη ρήξης σπλήνας και θλάσης νεφρού

Αιτία θανάτου: κρανιοεγκεφαλικές και θωρακοκοιλιακές κακώσεις

Ιατρικές εκτιμήσεις που επικαλούνται πηγές αναφέρουν ότι τα τραύματα «δεν γίνονται από έναν άνθρωπο», ειδικά με τη σωματική διάπλαση του κατηγορούμενου 16χρονου, αλλά πιθανότατα από πολλούς ταυτόχρονα, από ενήλικο άνδρα ή ως αποτέλεσμα τροχαίου ατυχήματος. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι κατάφερε μόνο 2-3 χτυπήματα, κάτι που φέρεται να επιβεβαιώνεται από μαρτυρίες αυτοπτών, ενώ οι δύο φίλοι του που ήταν παρόντες δεν συμμετείχαν, σύμφωνα με τις καταθέσεις.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της 5ης Ιανουαρίου 2026 στον προαύλιο χώρο της Ιεράς Μητρόπολης Σερρών. Μετά τον ξυλοδαρμό, ο 17χρονος μπήκε σε τουαλέτα παρακείμενου καταστήματος, βγήκε κρατώντας χαρτί στο πρόσωπο, ζήτησε να πάει σπίτι και μεταφέρθηκε από φίλους του κοντά στην πολυκατοικία του γύρω στις 21:30. Δεν ανέβηκε στο διαμέρισμα και την επόμενη μέρα βρέθηκε νεκρός στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας, πεσμένος μπρούμυτα, φορώντας μόνο ένα παπούτσι, με μικρή κηλίδα αίματος δίπλα του.

Ο 16χρονος δράστης έχει προφυλακιστεί, ενώ η υπόθεση παραμένει υπό αστυνομική και δικαστική διερεύνηση, με ερωτήματα για το ενδεχόμενο ύπαρξης περισσότερων εμπλεκομένων ή επιπλέον επεισοδίων μετά τον αρχικό ξυλοδαρμό.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



