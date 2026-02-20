Ξάφνιασε η εμφάνιση Πισπιρίγκου στο Εφετείο, αναβλήθηκε η δίκη για Μαλένα και Ιριδα ΝΕΟΤΕΡΑ

Νεότερη Ενημέρωση: Για τις 4/12/2026 αναβλήθηκε η δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου για τη δολοφονία των παιδιών της Μαλένας και Ίριδας σε δεύτερο βαθμό.

Το δικαστήριο αναβλήθηκε λόγω κωλύματος της συνηγόρου υπεράσπισης της κατηγορουμένης

Πρώτη Ενημέρωση: Υποβασταζόμενη και κρατώντας μπαστούνι εισήλθε στο κτήριο του Εφετείο το πρωί της Παρασκευής 20/02/2026 η Ρούλα Πισπιρίγκου. Η κατηγορούμενη για τους θανάτους των τριών παιδιών της περπατούσε με εμφανή δυσκολία, ενώ χρειάστηκε η βοήθεια των αστυνομικών για να προσεγγίσει την αίθουσα.

Η Ρούλα Πισπιρίκου, η οποία έχει διαγνωστεί με ερυθηματώδη λύκο, μετέβη υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στο Εφετείο της οδού Λουκάρεως στις 8:30 το πρωί προκειμένου να ξεκινήσει η εκδίκαση της υπόθεσης των θανάτων των δύο παιδιών της, Ίριδας και Μαλένας, σε δεύτερο βαθμό.

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε σε δις ισόβια από το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο.

