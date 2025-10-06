Θρήνος στο Διδυμότειχο: Νεκρό βρέφος 11 μηνών – 50 λεπτά μάχη για να σωθεί

Ανείπωτη τραγωδία στο Διδυμότειχο, όπου ένα βρέφος μόλις 11 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειες των γιατρών να το επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια του θανάτου του θα αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία-νεκροτομή.

06 Οκτ. 2025 11:27
Ένα βρέφος μόλις 11 μηνών άφησε την τελευταία του πνοή το βράδυ της Κυριακής (6.10.2025) στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου, βυθίζοντας στη θλίψη την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evros-news.gr, το μωρό μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας σε κρίσιμη κατάσταση και στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Παρά τις επίμονες προσπάθειες ανάνηψης από τους γιατρούς, που διήρκησαν σχεδόν 50 λεπτά, το παιδί δεν επανήλθε.

Η οικογένεια του βρέφους είναι Ρομά, ενώ σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδί διέμενε με τον παππού και τη γιαγιά του και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Είχε μεταφερθεί και στο παρελθόν στο Κέντρο Υγείας και στο Νοσοκομείο του Διδυμοτείχου για νοσηλεία.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από τη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Η τοπική κοινωνία παρακολουθεί συγκλονισμένη την τραγική υπόθεση, που έρχεται να υπενθυμίσει τη σκληρή πραγματικότητα των ευάλωτων οικογενειών και την ανάγκη ενίσχυσης των κοινωνικών και υγειονομικών δομών στην περιοχή.
