Θύελλα – Παναιγιάλειος: Οδηγίες προς τους φιλάθλους

Τα μέτρα που αποφασίστηκαν μετά τη σύσκεψη που έγινε με την Αστυνομία

15 Ιαν. 2026 11:17
Η διοίκηση της ομάδας μας ενημερώνει τους φιλάθλους ότι, έπειτα από σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Αθλητικό Κέντρο Θύελλας Πατρών με την ηγεσία της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αχαΐας, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα μέτρα ασφαλείας ενόψει του Κυριακάτικου αγώνα με τον Παναιγιάλειο

• Οι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας θα εισέλθουν στο γήπεδο αποκλειστικά από τη βόρεια είσοδο, η οποία βρίσκεται στο βάθος του κεντρικού πάρκινγκ, παραπλεύρως του ποταμού.

• Οι φίλαθλοι της ομάδας μας θα εισέρχονται αποκλειστικά από την κεντρική είσοδο του γηπέδου.

• Παρακαλούνται όλοι οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα στο γήπεδο, προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να διευκολυνθούν οι έλεγχοι ασφαλείας.

• Απαγορεύεται αυστηρά η είσοδος αντικειμένων που δύνανται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παρευρισκομένων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Η τιμή του εισιτηρίου για τον αγώνα ορίζεται στα 7€, ενώ η είσοδος για παιδιά κάτω των 14 ετών είναι δωρεάν.

Η διοίκηση της ομάδας μας ευχαριστεί το φίλαθλο κοινό για την κατανόηση και τη συνεργασία, συμβάλλοντας όλοι στη διεξαγωγή ενός ασφαλούς και πολιτισμένου αγώνα.

