Θύμα απάτης ο Σταρόβας, τι συνέβη

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο τραγουδιστής Δημήτρης Σταρόβας. Οι επιτήδειοι προσπάθησαν να εκμεταλλευτούν το όνομά του για να κερδίσουν χρήματα.

Σε ανάρτηση στη σελίδα του στο Instagram ο Δημήτρης Σταρόβας πριν από λίγες ώρες έγραψε: «Προσοχή, απάτη. Κυκλοφορεί βίντεο απατεώνων, που με τεχνητή νοημοσύνη παραποίησαν βίντεο και φωτογραφίες μου, και με φωνή που μου φόρεσαν, λένε μπαρούφες για δήθεν δίαιτα με δήθεν καφέδες. Αγνοήστε το, είναι απάτη και μάλιστα επικίνδυνη».

