Τι απαντά η ΕΛΑΣ στις ειρωνείες του Μιχ. Δημητρακόπουλου για την υπόθεση Τούνη

Ο γνωστός δικηγόρος έκανε έκκληση στον «φίλο» -όπως τον χαρακτήρισε- Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να…συγχαρεί τους αστυνομικούς.

05 Απρ. 2026 15:12
Καθόλου δεν άρεσαν στα υψηλά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. οι δηλώσεις του δικηγόρου Μιχάλη Δημητρακόπουλου, ο οποίος προέτρεψε δηκτικά τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να συγχαρεί τους αστυνομικούς που συνέλαβαν την Ιωάννα Τούνη στη Θεσσαλονίκη.

Ο κ. Δημητρακόπουλος δήλωσε ότι… εξεπλάγην με την ταχύτητα της Αστυνομίας να συλλάβει την πελάτισσά του «ενώ τόσα χρόνια το ηλεκτρονικό έγκλημα δυσκολεύτηκε να εντοπίσει αυτούς που μετέδωσαν και έβαλαν αυτά τα χυδαία βίντεο σε πορνοσάιτ».

Ο γνωστός δικηγόρος έκανε δύο φορές έκκληση στον «φίλο» -όπως τον χαρακτήρισε- Μιχάλη Χρυσοχοΐδη να συγχαρεί τους αστυνομικούς.

Οι δηλώσεις που έγιναν στην τηλεοπτική εκπομπή του Alpha «Καλύτερα δεν γίνεται», προκάλεσαν ενόχληση στην ΕΛΑΣ., καθώς αστυνομικοί με γνώση της υπόθεσης διαβίβασαν προς τα ανώτερα κλιμάκια του Σώματος ότι «τηρήθηκε η τυπική διαδικασία του αυτοφώρου και τίποτα παραπάνω».

Πιο συγκεκριμένα, μετά τη μήνυση σε βάρος της κ. Τούνη για συκοφαντική δυσφήμηση και παράβαση του νόμου περί προσωπικών δεδομένων, κινήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία.

Μετέβησαν αστυνομικοί στο σπίτι της κ. Τούνη, ωστόσο, κανείς δεν απάντησε στο χτύπημα του κουδουνιού και έτσι αποχώρησαν. Κατόπιν, παρουσιάστηκε μόνη της στο Αστυνομικό Τμήμα και συνελήφθη.

«Δεν υπήρξε καμία υπερβολή αλλά μία τυπική διαδικασία που προβλέπεται στο αυτόφωρο. Δεν έγινε τίποτα παραπάνω ή τίποτα λιγότερο απ’ ότι θα γινόταν σε μία άλλη υπόθεση στην οποία δεν θα υπήρχε εμπλοκή διάσημου ατόμου. Ο νόμος δεν εφαρμόζεται αλα καρτ», σχολίαζαν χθες αστυνομικές πηγές.

