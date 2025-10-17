Τι αποκάλυψε η Αννίτα Πάνια για τον Μπονάτσο

Στην προσωπική και επαγγελματική σχέση που είχε με τον συνεργάτη της, Βλάσση Μπονάτσο, αναφέρθηκε, με τρυφερότητα, η Αννίτα Πάνια στον αέρα της ραδιοφωνικής της εκπομπής. Το συγκεκριμένο απόσπασμα προβλήθηκε και στον αέρα του Buongiorno με την Φαίη Σκορδά στον ΑΝΤ1.

Η παρουσιάστρια, Αννίτα Πάνια, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον συνεργάτη αλλά κυρίως φίλο της, Βλάσση Μπονάτσο, επισημαίνοντας ότι ήταν ένας έμπιστος φίλος, που θα μπορούσε να του εξομολογηθεί ότι ήθελε και να κρατήσει το «μυστικό» για πάντα.

«Συμπληρώνονται 21 χρόνια από τον θάνατο του. Θυμάμαι ότι δυο μέρες πριν φύγει ο Βλάσσης, μιλήσαμε στο τηλέφωνο το βράδυ» δήλωσε αρχικά η παρουσιάστρια.

«Έχουμε δουλέψει και μαζί, κάναμε το “Με φόρα” στον ΑΝΤ1 τότε. Αυτό που μπορώ να πω για τον Βλάσση είναι ότι ήταν το πιο ροκ άτομο που γνώρισα ποτέ. Γνήσια ροκ, δηλαδή ανεπιτήδευτο πλάσμα. Ταλαντούχος, γοητευτικός, ροκ. Ένας πολύ γλυκός άνθρωπος καλής ποιότητας άνθρωπος, ο οποίος δεν είχε καθόλου το κουτσομπολιό και τη μεταφορά της πληροφορίας από δω εκεί. Ένας φίλος που μπορείς να του πεις τα πάντα και να μην τα μάθει ποτέ κανείς».

«Το χάρηκα, το ευχαριστήθηκα με τον Βλάσση αλλά πιο πολύ μείναμε σαν φίλοι δυνατοί παρά σαν συνεργάτες» παραδέχθηκε, τέλος, η Αννίτα Πάνια.

