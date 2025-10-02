Τι αποκάλυψε η κόρη του Γιάννη Πουλόπουλου για το ξενοδοχείο

Η τιμή πώλησης για το ξενοδοχείο έχει οριστεί στα 2.500.000 ευρώ και υπάρχουν συζητήσεις.

02 Οκτ. 2025 12:10
Pelop News

Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε καταφέρει να δημιουργήσει μεταξύ άλλων και ένα ξενοδοχείο, στο οποίο πρόσφατα μπήκε πωλητήριο. Η κόρη του καλλιτέχνη εξήγησε τους λόγους που η ίδια και τα υπόλοιπα μέρη της οικογένειάς της, πήραν αυτή την απόφαση. Όπως είπε σεβάστηκε την επιθυμία του πατέρα της.

Η τιμή πώλησης για το ξενοδοχείο έχει οριστεί στα 2.500.000 ευρώ. Ο Γιάννης Πουλόπουλος είχε συμβουλέψει τους δικούς του ανθρώπους, στα τελευταία χρόνια της ζωής του, να απαλλαγούν από το συγκεκριμένο ακίνητο. Χρειάζονταν πολλά χρήματα για την ανακαίνισή του και κάτι τέτοιο, όπως έκρινε, θα ήταν από ασύμφορο έως αδύνατο.

«Ο πατέρας μου ήθελε να το πουλήσει και σεβόμαστε την επιθυμία του. Εγώ και η μητέρα μου θέλαμε να το φτιάξουμε, να το ανακαινίσουμε. Ο πατέρας μου όμως ήταν κάθετος. Δεν ήθελε να μπλέξουμε άλλο κι εγώ σέβομαι αυτό που θέλει εκείνος. Δηλαδή η πώληση είχε βγει λίγο πριν πεθάνει και μάλιστα μου εναντιώθηκε κιόλας ότι “δεν θέλω να ασχοληθείς καθόλου με αυτό”. Είναι βάρος, μας έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν», είπε αρχικά η κόρη του αείμνηστου ερμηνευτή.

Στη συνέχεια τόνισε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Πουλιέται διότι καταστράφηκε. Για να φτιαχτεί θέλει πάρα πολλά χρήματα. Εγώ δεν θέλω να χρεωθώ για όλη μου τη ζωή για να το φτιάξω. Δεν σημαίνει ότι όταν πουλάει κάποιος, ότι έχει ανάγκη και ξεπουλιέται. Δηλαδή προς Θεού, γιατί γράφτηκαν κάτι τέτοια πράγματα. Δεν είναι ωραίοι αυτοί οι χαρακτηρισμοί. Πουλάμε ένα ακίνητο όπως όλος ο κόσμος».

Ο δημοσιογράφος επισήμανε τα σχόλια που γράφτηκαν, με την Άντα Πουλοπούλου να ξεκαθαρίζει: «Ακριβώς! Ο πατέρας μου, ήταν άλλη η δουλειά του. Έχει αποδείξει τι είναι, ένα ντουβάρι δεν είναι κληρονομιά του Πουλόπουλου!».

Το ακίνητο, το οποίο παρέμενε κλειστό τα τελευταία χρόνια, θεωρείται προνομιακό λόγω της θέσης του, καθώς βρίσκεται κοντά στη Λεωφόρο Κηφισίας και την Εθνική Οδό.

Οι συζητήσεις με τους ενδιαφερόμενους συνεχίζονται, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει επιτευχθεί τελική συμφωνία.
