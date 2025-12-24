Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβας Άκριτα, μιας εμβληματικής μορφής της μεταπολιτευτικής πολιτικής ζωής, με την οικογένεια να ζητά αντί στεφάνων δωρεά σε δομή στήριξης παιδιών.

Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
24 Δεκ. 2025 14:44
Pelop News

Τη Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, στις 13:30, θα τελεστεί η κηδεία της Σύλβα Άκριτα στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών, στην Αίθουσα Τελετών, όπου συγγενείς, φίλοι και συνοδοιπόροι θα την αποχαιρετήσουν.

Η Σύλβα – Καίτη Άκριτα, πρώην υπουργός και ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης σε ηλικία 97 ετών. Την είδηση του θανάτου της είχε γνωστοποιήσει η κόρη της, Έλενα Ακρίτα, με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επιθυμία της οικογένειας είναι, αντί στεφάνων, όσοι το επιθυμούν να προχωρήσουν σε δωρεά στο Κέντρο Ημέρας Αττικής «Ελένη Αγάθωνος», το οποίο παρέχει θεραπευτικές υπηρεσίες σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση.
Η δωρεά μπορεί να πραγματοποιηθεί στο ΙΒΑΝ GR7801717260006726114486518, με δικαιούχο το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (Τράπεζα Πειραιώς).

Η Σύλβα Άκριτα γεννήθηκε στις 17 Ιουλίου 1928 στη Θεσσαλονίκη. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ιδρυτικό μέλος του κόμματος και ενεργό στέλεχος του αντιδικτατορικού αγώνα, για τον οποίο συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη από το στρατοδικείο της Χούντας.

Το 1986 ανέλαβε καθήκοντα υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ενώ αποχώρησε από την ενεργό πολιτική το 1996. Η διαδρομή της άφησε ισχυρό αποτύπωμα τόσο στον πολιτικό όσο και στον κοινωνικό χώρο.

Τη Δευτέρα το τελευταίο αντίο στη Σύλβα Άκριτα – Η επιθυμία της οικογένειας
