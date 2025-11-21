Τί «είπαν» στο τηλέφωνο για 15 λεπτά Μερτς και Τραμπ;

Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Ντόναλντ Τραμπ, είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία 15 λεπτών, κατά την οποία συζήτησαν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται την υπηρεσία Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, οι λεπτομέρειες για τη συνομιλία Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά σημειώθηκε ότι συζητήθηκε το προτεινόμενο από την Ουάσινγκτον ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου, μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι ο Merz θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους για τα αποτελέσματα της συνομιλίας στο εγγύς μέλλον.

«Μόλις συζήτησα το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια καλή και εμπιστευτική τηλεφωνική επικοινωνία.

Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο συμβούλων. Τώρα θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους εταίρους» έγραψε ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

I just discussed the plan for peace for Ukraine with @POTUS in a good and confidential phone call. We have agreed on the next steps at the advisors’ level. I will now brief the European partners. — Bundeskanzler Friedrich Merz (@bundeskanzler) November 21, 2025

«Οι ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ χρήζουν υποστήριξης», λέει ο Μελόνι

«Κατά τη συζήτηση, υπογραμμίστηκε η σημασία της υποστήριξης των συνεχιζόμενων διαπραγματευτικών προσπαθειών και επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο απώτερος στόχος της επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον της Ευρώπης στο σύνολό της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η αναφορά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας… έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Άλλα στοιχεία του σχεδίου κρίθηκαν άξια περαιτέρω εξέτασης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχτεί τους περιορισμούς στον στρατό της και να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η πρόταση των ΗΠΑ υπόσχεται στην Ουκρανία «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», αλλά δεν διευκρινίζει ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές.

