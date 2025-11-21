Τί «είπαν» στο τηλέφωνο για 15 λεπτά Μερτς και Τραμπ;

Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο συμβούλων. Τώρα θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους εταίρους» έγραψε ο  Γερμανός καγκελάριος

Τί «είπαν» στο τηλέφωνο για 15 λεπτά Μερτς και Τραμπ;
21 Νοέ. 2025 22:11
Pelop News

Ο Φρίντριχ Μερτς και ο Ντόναλντ Τραμπ, είχαν μια τηλεφωνική συνομιλία 15 λεπτών, κατά την οποία συζήτησαν το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται την υπηρεσία Τύπου της γερμανικής κυβέρνησης, οι λεπτομέρειες για τη συνομιλία Φρίντριχ Μερτς και Ντόναλντ Τραμπ δεν αποκαλύφθηκαν, αλλά σημειώθηκε ότι συζητήθηκε το προτεινόμενο από την Ουάσινγκτον ειρηνευτικό σχέδιο για τον τερματισμό του ρωσοουκρανικού πολέμου, μετά το τελεσίγραφο των ΗΠΑ στον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η γερμανική κυβέρνηση ανέφερε επίσης ότι ο Merz θα ενημερώσει τους Ευρωπαίους εταίρους για τα αποτελέσματα της συνομιλίας στο εγγύς μέλλον.

«Μόλις συζήτησα το σχέδιο για την ειρήνη στην Ουκρανία με τον Αμερικανό πρόεδρο σε μια καλή και εμπιστευτική τηλεφωνική επικοινωνία.

Συμφωνήσαμε για τα επόμενα βήματα σε επίπεδο συμβούλων. Τώρα θα ενημερώσω τους Ευρωπαίους εταίρους» έγραψε ο καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς.

«Οι ειρηνευτικές προσπάθειες των ΗΠΑ χρήζουν υποστήριξης», λέει ο Μελόνι
«Κατά τη συζήτηση, υπογραμμίστηκε η σημασία της υποστήριξης των συνεχιζόμενων διαπραγματευτικών προσπαθειών και επιβεβαιώθηκε εκ νέου ο απώτερος στόχος της επίτευξης μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης, προς το συμφέρον της Ευρώπης στο σύνολό της», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο της Ιταλίδας πρωθυπουργού, Τζόρτζια Μελόνι.

«Η αναφορά σε ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας… έγινε δεκτή με ικανοποίηση. Άλλα στοιχεία του σχεδίου κρίθηκαν άξια περαιτέρω εξέτασης», προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η Ουάσινγκτον παρουσίασε στο Κίεβο ένα σχέδιο 28 σημείων, το οποίο καλεί την Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη, να αποδεχτεί τους περιορισμούς στον στρατό της και να παραιτηθεί από τις φιλοδοξίες της να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ.

Η πρόταση των ΗΠΑ υπόσχεται στην Ουκρανία «ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας», αλλά δεν διευκρινίζει ποιες θα μπορούσαν να είναι αυτές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:45 Έρχεται το χρήμα από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 28 Νοεμβρίου
22:35 Συντροφικές σχέσεις των εφήβων: Σεβασμός, ελευθερία, όχι στη βία
22:24 Πάτρα: Σε τροχαίο κοντά στο Καραμανδάνειο τραυματίστηκαν δύο γυναίκες
22:21 ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης: Ακυρώθηκε μάθημα γιατί εμφανίστηκε λύκος!
22:11 Τί «είπαν» στο τηλέφωνο για 15 λεπτά Μερτς και Τραμπ;
21:58 MRB: Το 68,1% ζητά δημιουργία νέων κομμάτων, όμως οι περισσότεροι δε θα ψήφιζαν Τσίπρα ή Σαμαρά
21:51 «Δεν ξέρουμε αν το παιδί έφυγε όντως από πνιγμό, συμβαίνουν διάφορα πράγματα σε αυτό το σχολείο», ο πατέρας της 13χρονης για το μεγάλο κακό…
21:41 Eurojackpot: Η μεγάλη κλήρωση για τα 33 εκατ. ευρώ!
21:31 Καταστροφική κακοκαιρία, πλημμύρες, χαλάζι, προβλήματα στα ορεινά χωριά της Καλαμπάκας, υπερχείλισαν ρέματα, έκλεισαν δρόμοι, ΒΙΝΤΕΟ
21:20 Η βροχή «έπνιξε» τα Λεπιανά Άρτας, αυτές είναι οι 8 περιοχές που υπέφεραν από τις καταιγίδες!
21:11 Τροχαίο δυστύχημα στο Παγκράτι, νεκρή η γυναίκα που παρασύρθηκε, ΦΩΤΟ
21:00 Η τεχνητή νοημοσύνη για το Μουντιάλ προβλέπει θρίλερ στα νοκ άουτ και «βλέπει» τελικός Αργεντινή-Ισπανία
20:49 Δήμος Πατρέων: Αποζημίωση στο 100% της ζημιάς των κτηνοτρόφων από όλες τις ζωονόσους με αναπλήρωση του χαμένου εισόδημά τους από το κράτος
20:37 Νέο χειρουργείο για τον Λεσόρ! Πόσο ακόμη θα μείνει εκτός δράσης
20:27 Πολύ ακριβά θα πληρώσει γυναίκα ιδιοκτήτρια περιπτέρου τα τσιγάρα που πούλησε σε ανήλικους
20:18 Πούτιν: Βάση για ειρηνική λύση το σχέδιο 28 σημείων του Τραμπ
20:11 Τα νέα δεδομένα στην υπόθεση εκβιασμού του αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκου Κοροβέση: Προσωρινά ελεύθεροι οι κατηγορούμενοι
20:00 Ο Πιερρακάκης για τη συνάντηση του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στρατηγικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ
19:50 «Χάλκινος» ο Απόστολος Παναγόπουλος στο Ευρωπαϊκό
19:32 «Η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μιας νέας ζωής», ολοκληρώθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ