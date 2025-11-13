Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για το τάμα της

H παρουσιαστρία δεν ξέχασε ποτέ την προσευχή και το τάμα που έκανε σε εικόνα της Παναγίας.

Τι είπε η Κατερίνα Καινούργιου για το τάμα της
13 Νοέ. 2025 11:16
Pelop News

Σε πελάγη ευτυχίας η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία την Κυριακή (09-11-2025) ανακοίνωσε πως είναι έγκυος. Για ακόμα μια φορά θέλησε να αναφερθεί, μέσα από την εκπομπή της στον Alpha, στα όσα έζησε το προηγούμενο διάστημα. Όταν προσευχόταν για την υγεία της μητέρα της, αλλά και για την ίδια, καθώς ήθελε πολύ να αποκτήσει ένα παιδί.

Το πρωί της Πέμπτης, η Κατερίνα Καινούργιου θυμήθηκε τα όσα έζησε στην Πάρο το περασμένο καλοκαίρι, όταν έμαθε πως είχε μείνει έγκυος. Δεν ξεχνάει ποτέ την προσευχή και το τάμα που έκανε σε εικόνα της Παναγίας.

«Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για την μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον Δεκαπενταύγουστο», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου.

«Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μη το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε βάλ’το όπου θες.

Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό.

