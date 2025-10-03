Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τα νέα σίριαλ στην τηλεόραση

Για την εικόνα που παρουσιάζει η τηλεόραση την φετινή σεζόν και για την ποιότητα των σίριαλ μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Μπέζος όταν συνομίλησε με τη Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Πέμπτης, στο πρόγραμμα της ΕΡΤ.

“Θα ήθελα να πω κάτι για τα τηλεοπτικά, επειδή παρακολούθησα λίγο τα νέα σίριαλ. Θεωρώ πως άρχισε ενθαρρυντικά λίγο η χρονιά όσον αφορά την ποιότητα των σειρών. Πρόλαβα, είδα κάποια και θέλω να πω να μην γκρινιάζουμε συνέχεια” επισήμανε, αρχικά, ο έμπειρος καλλιτέχνης.

“Γιατί πάντα λένε όλοι “δεν έχει τίποτα να δούμε στην τηλεόραση”, έχει όμως να δούμε στην τηλεόραση. Απλώς πρέπει να τα ψάξουμε. Είδα στην ΕΡΤ το “Παιδί” που είναι μια πολύ ωραία σειρά, είδα στον ΑΝΤ1 το “Γιατί ρε πατέρα;” που είναι μια πάρα πολύ ωραία κωμωδία και είδα τα “Φαντάσματα” στο STAR και είναι εξαιρετικά”.

“Θέλω να πω πως υπάρχει υλικό, για να δουν οι άνθρωποι, πολύ ενδιαφέρον. Το λέω αυτό για να μην γκρινιάζουμε συνέχει και να λέμε “τι κάνει η τηλεόραση;”. Κάνει. Ας κάτσουμε να τα δούμε με προσοχή. Το φαινόμενο της γκρίνιας δεν είναι τωρινό, αλλά διαχρονικό, αρχίζει κάποια στιγμή να γίνεται και χαριτωμένο”.

“Εμείς οι δημιουργοί όμως πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας. Είναι δεδομένο ότι θα υπάρξουν άνθρωποι που θα γκρινιάξουν αλλά είναι βέβαιο ότι έχουμε καλό υλικό φέτος” συμπλήρωσε, εν συνεχεία, ο Γιάννης Μπέζος στη νέα τηλεοπτική του συνέντευξη στην ΕΡΤ.

