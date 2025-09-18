Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τον Μπιθικώτση

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση συμμετείχε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Μπέζος, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου για να ερμηνεύσει μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή και δημιουργού.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόνισε τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

«Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές. Θα ‘λεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα. Ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας “σφραγίζουν” κι όχι μόνο την ανοησία, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του ρεπόρτερ σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «ανοησία», ο Γιάννης Μπέζος αντέδρασε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με τη φράση: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».

