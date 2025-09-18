Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τον Μπιθικώτση

Ο γνωστός ηθοποιός, τόνισε τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Τι είπε ο Γιάννης Μπέζος για τον Μπιθικώτση
18 Σεπ. 2025 12:20
Pelop News

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στη μνήμη του Γρηγόρη Μπιθικώτση συμμετείχε την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου ο Γιάννης Μπέζος, ανεβαίνοντας στη σκηνή του Παναθηναϊκού Σταδίου για να ερμηνεύσει μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες του αείμνηστου λαϊκού τραγουδιστή και δημιουργού.

Ο γνωστός ηθοποιός, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, τόνισε τη σημασία του έργου και της προσωπικότητας του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

«Είναι τόσο εμβληματικές αυτές οι μορφές. Θα ‘λεγα ότι είναι σαν σφραγίδα πάνω στην πατρίδα. Ευτυχώς που έχουμε κι αυτά να μας “σφραγίζουν” κι όχι μόνο την ανοησία, που είναι πολύ της μόδας τα τελευταία χρόνια», είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση του ρεπόρτερ σχετικά με το τι εννοεί με τον όρο «ανοησία», ο Γιάννης Μπέζος αντέδρασε, κλείνοντας τις δηλώσεις του με τη φράση: «Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
21:42 Ολυμπιακός: Αντί-Έβανς ο Καλάθης; Εξετάζεται η περίπτωση του
21:31 Άνδρας με ματσέτα στη Γαλλία νεκρός από πυρά αστυνομικών έξω από νηπιαγωγείο
21:22 «Έφυγε» από τη ζωή μόλις στα 37 του χρόνια ο Παναγιώτης Νικολούτσος ΦΩΤΟ
21:13 «Δεν φοβόμουν και θα πολεμήσω μέχρι τελευταία στιγμή για να αθωωθώ» ξεκάθαρος ο 21χρονος που αφέθηκε ελεύθερος
20:53 «Οκ βγάλε βίντεο που βγάζεις μόνο το πάνω», τα απειλητικά μηνύματα σε ανήλικες
20:49 Και επίσημα Συρμής στην Παναχαϊκή
20:41 Φρίκη στην Ινδία: Έθαψαν ζωντανό μωρό 20 ημερών!
20:29 «Θεωρούμε ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, δεν αποκλείεται να έβαλε μόνος τον κοριό», η οικογένεια του για τον Μαζωνάκη
20:19 Χανιά: Φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας απορριμμάτων της ΔΕΔΙΣΑ στο Ακρωτήρι, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
20:14 «Αν πέσει η Ιερουσαλήμ, θα χάσει η Άγκυρα και θα καεί η Κωνσταντινούπολη» 
20:11 Η γυναικεία ομάδα πόλο της ΝΕΠ δυνατό τεστ με τη Σαγκάη
20:00 Δημοσκόπηση MRB: ΝΔ 28,1%, ΠΑΣΟΚ 13,7% και Ελληνική Λύση 12%
19:49 Παύλος Φύσσας: Πλήθος κόσμου στην πορεία για τα 12 χρόνια από τη δολοφονία του, ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
19:42 Πάτρα: Επεισόδια μικρής έντασης και δακρυγόνα στην πορεία μνήμης για τον Παύλο Φύσσα ΒΙΝΤΕΟ
19:37 Σοκ, χτύπησε με γροθιές στο κεφάλι τη γυναίκα του
19:30 Οπαδοί Παναχαϊκής: Η αλλαγή στον περιοριστικό όρο που βγάζει από την ταλαιπωρία τους «25»
19:27 19χρονη κατήγγειλε τους γονείς της, υποστήριξε ότι ο πατέρας της την απείλησε με κυνηγετικό όπλο και μαχαίρι!
19:21 Μία μητέρα απήγαγε τον 5χρονο γιο της και έκτοτε αγνοούνται!
19:14 Κάλεσμα της Περιφέρειας για συμμετοχή τοπικών επιχειρήσεων στη Διεθνή Έκθεση Τροφίμων και Ποτών FOOD&DRINKS by Detrop
19:12 Θ. Καμπέρου στον Peloponnisos FM: «Η επιτυχία θέλει οργάνωση και πειθαρχία»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ