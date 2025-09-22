Τι είπε ο Κιμ Γιονγκ για τον Τραμπ, δηλώνει έτοιμος για διάλογο  

Τον Ιανουάριο, ο Κιμ Γιονγκ Ουν είχε διαμηνύσει πως το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον».

22 Σεπ. 2025 11:13
Pelop News

Πρόθυμος να ξαναμπεί σε διάλογο με τις ΗΠΑ για το πυρηνικό πρόγραμμα της Βόρειας Κορέας – υπό όρους – δήλωσε χθες ο Κιμ Γιονγκ Ουν μιλώντας στην Ανώτατη Λαϊκή Συνέλευση, την ολομέλεια του Κουμμουνιστικού Κόμματος.

«Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες εγκαταλείψουν την παράλογη εμμονή με την αποπυρηνικοποίησή μας, αποδεχτούν την πραγματικότητα και επιθυμούν γνήσια ειρηνική συνύπαρξη, δεν υπάρχει λόγος να μην καθίσουμε στο τραπέζι με τις Ηνωμένες Πολιτείες», φέρεται να δήλωσε ο Κιμ, σύμφωνα με το KCNA.

Τόνισε ωστόσο ότι «δεν θα ανταλλάξει ποτέ το πυρηνικό οπλοστάσιο της χώρας για να απαλλαγεί από τις κυρώσεις», όπως ανέφεραν σήμερα, Δευτέρα,  τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια μάλιστα της ομιλίας του, ο ανώτατος ηγέτης της χώρα αναφέρθηκε και στον Ντόναλντ Τραμπ, με τον οποίο είχαν συναντηθεί τρεις φορές κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρίας του Τραμπ.

«Προσωπικά, έχω ακόμα όμορφες αναμνήσεις από τον πρόεδρο των ΗΠΑ (Ντόναλντ) Τραμπ», τόνισε ο Βορειοκορεάτης ηγέτης.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει βούληση να επαναλάβει τις συναντήσεις του με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας – «έναν έξυπνο άνθρωπο», όπως έχει πει.

Οι δηλώσεις του Κιμ Γιονγκ Ουν έρχονται σε μια εποχή που η νέα φιλελεύθερη κυβέρνηση στη Σεούλ παροτρύνει τον Τραμπ να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην επανέναρξη του διαλόγου με την Πιονγιάνγκ, 6 χρόνια αφότου όλες οι ειρηνευτικές συνομιλίες κατέρρευσαν λόγω του πυρηνικού εξοπλισμού της Βόρειας Κορέας.
