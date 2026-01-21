Τι ισχύει για τις «απουσίες» λόγω της κακοκαιρίας, ποιοι εξαιρούνται

Μεταξύ των έκτακτων μέτρων που ελήφθησαν λόγω κακοκαιρίες σε πολλές περιοχές της χώρας, είναι κλειστά σχολεία, αναστολή εξετάσεων στα πανεπιστήμια και απουσία στο Δημόσιο.

Στα σχολεία που δεν λειτουργούν το μάθημα θα γίνει μέσω τηλεκπαίδευσης, ενώ οι «χαμένες» εξετάσεις στα ΑΕΙ, θα προσδιοριστούν σε νέα ημερομηνία από τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα. Δικαιολογημένη θα είναι η απουσία των δημοσίων υπαλλήλων από τις υπηρεσίες τους σε περιοχές που αναμένεται να πληγούν.

Ποιοι εξαιρούνται από το δικαίωμα της δικαιολογημένης απουσίας

Από το δικαίωμα της δικαιολογημένης απουσίας, όπως διευκρίνισε το υπουργείο Εσωτερικών, εξαιρούνται οι υπάλληλοι που τα καθήκοντά τους συνδέονται άμεσα με την αντιμετώπιση των συνεπειών της κακοκαιρίας που εκδηλώνεται ήδη με θυελλώδεις ανέμους, ραγδαίες καταιγίδες και χιονοπτώσεις.

