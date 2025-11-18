Τι ισχύει με τις αυξήσεις στις συντάξεις: Καταργείται η περικοπή 30%, εφαρμόζεται εισφορά 10%

Πλέον αρχίζουν να είναι ορατά τα πρώτα αποτελέσματα της πρόσφατης μεταρρύθμισης στον τρόπο αντιμετώπισης των εργαζομένων συνταξιούχων αρχίζουν. Με βάση τον νόμο 5078/2023, χιλιάδες συνταξιούχοι που είχαν επιλέξει να συνεχίσουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά την αποχώρηση από την κύρια εργασία τους αποκτούν πλέον δικαίωμα σε προσαύξηση της σύνταξης, αντί της σημαντικής περικοπής που ίσχυε παλαιότερα. Στην πρώτη φάση εφαρμογής, περίπου 25.000 άτομα από το σύνολο των 255.000 εργαζομένων συνταξιούχων θα λάβουν αυξήσεις, μετά την επεξεργασία των στοιχείων από τον e-ΕΦΚΑ.

Τι άλλαξε με τη νέα ρύθμιση

Για πολλά χρόνια, όσοι συνταξιούχοι συνέχιζαν να εργάζονται υφίσταντο μείωση 30% στη σύνταξη που ήδη λάμβαναν. Το μέτρο αυτό καταργείται και στη θέση του θεσπίζεται ειδική εισφορά. Οι αποδοχές από εργασία επιβαρύνονται πλέον με πόρο 10%, ο οποίος κατευθύνεται στον ασφαλιστικό φορέα. Σε αντάλλαγμα, ο χρόνος εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση προσμετράται πλέον για προσαύξηση της κύριας σύνταξης.

Πώς υπολογίζεται η προσαύξηση

Ο υπολογισμός γίνεται με βάση τις εισφορές που κατέβαλε ο συνταξιούχος κατά την περίοδο της επαγγελματικής δραστηριότητας μετά την αποχώρησή του. Για τους μισθωτούς, το ποσοστό ανέρχεται στο 0,77% για κάθε χρόνο απασχόλησης. Για παράδειγμα, εργαζόμενος συνταξιούχος με δύο έτη απασχόλησης και μέσο μισθό 800 ευρώ θα λάβει μηνιαία προσαύξηση περίπου 12 ευρώ. Για τους αυτοαπασχολούμενους, η προσαύξηση εξαρτάται από την ασφαλιστική κλάση που είχαν επιλέξει: στις χαμηλές κατηγορίες τα ποσά είναι μικρότερα, ενώ σε υψηλότερες εισφορές η προσαύξηση μπορεί να φθάσει ή να υπερβεί τα 130 ευρώ μηνιαίως για έξι χρόνια απασχόλησης.

Ποιοι εξαιρούνται και τι πρέπει να προσέξουν οι υπόλοιποι

Σύμφωνα με τα στοιχεία, 120.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες, όπως αγρότες ή πρόσωπα που υπάγονται σε ειδικά καθεστώτα, και δεν επηρεάζονται από την προσαύξηση. Επιπλέον, οι συνταξιούχοι που εργάζονται χωρίς να έχουν δηλώσει την απασχόλησή τους αντιμετωπίζουν κίνδυνο επιστροφής έως και 12 συντάξεων, σε περίπτωση που εντοπιστεί παράβαση κατά τον έλεγχο.

Η μεταρρύθμιση επιδιώκει να ενθαρρύνει την παραμονή στην αγορά εργασίας, ιδίως σε ειδικότητες με έλλειψη προσωπικού, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι η απασχόληση μετά τη συνταξιοδότηση δεν αποτελεί πλέον «ποινή» αλλά προσφέρει ανταποδοτικό όφελος.

