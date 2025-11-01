Tι ισχύει με τον προπονητή-παράγοντα, που κατηγορείται για ασέλγεια στην ανήλικη αθλήτρια

Σοκ προκαλεί η υπόθεση με τον 72χρονο αθλητικό παράγοντα και προπονητή βόλεϊ στο Λαύριο, ο οποίος κατηγορείται, μετά από καταγγελία ανήλικης μαθήτριας, για ασέλγεια σε βάρος της.

Τα επόμενα 24ωρα ο 72χρονος θα οδηγηθεί στον ανακριτή για την απολογία του σε σχέση με την καταγγελία για ασέλγεια σε αθλήτρια βόλεϊ στο Λαύριο.

Ο αθλητικός παράγοντας και προπονητής στο Λαύριο οδηγήθηκε το Σάββατο (01.11.2025) στα δικαστήρια, καθώς οι δικαστικές Αρχές εξέδωσαν ένταλμα σύλληψής του για το αδίκημα της «κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια». Αμέσως μετά την εκτέλεση του εντάλματος, ο 72χρονος οδηγήθηκε στον ανακριτή που θα χειριστεί την υπόθεση, από τον οποίο έλαβε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.

Ο ίδιος φέρεται να αρνείται την κατηγορία. Στη δικογραφία αναφέρεται ότι ο 72χρονος, ο οποίος είχε γνωριστεί με τη 16χρονη τον Νοέμβριο του 2024, επικοινωνούσε μαζί της λόγω αγωνιστικών υποχρεώσεων που είχε η ανήλικη αθλήτρια. Ωστόσο, στην πορεία, σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, ο ηλικιωμένος, που ήταν και προπονητής σε γυναικείο άθλημα, άρχισε να την παρενοχλεί σεξουαλικά για μήνες. Το κορίτσι επικοινώνησε πρώτα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια απευθύνθηκε στην αστυνομία.

Στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται θα εξεταστεί εάν προκύπτουν σε βάρος του κατηγορούμενου στοιχεία και για άλλες αντίστοιχες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελο του Παιδιού»

Σε ανακοίνωσή του το Σάββατο, το «Χαμόγελο του Παιδιού» επισημαίνει ότι η 16χρονη το εμπιστεύτηκε και αυτό την έσωσε από τη φρίκη που ζούσε, αλλά και οδήγησε στη σύλληψη του 72χρονου φερόμενου ως δράστη.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώνει ότι:

1. η 16χρονη επικοινώνησε αρχικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» μέσω Instagram. Μετά από την επικοινωνία και την εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης, ακολούθησε επικοινωνία της 16χρονης μέσω του Chat1056 και τελικά και τηλεφωνικά στην Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS1056.

2. η 16χρονη εκμυστηρεύτηκε τα όσα, φρικτά, για μήνες βίωνε από τον 72χρονο προπονητή της.

3. καθώς οι πληροφορίες και οι συνθήκες αξιολογήθηκαν εξαιρετικά κρίσιμες για την πορεία και τη ζωή της, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» απέστειλε ενημέρωση στη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν και το γεγονός ότι ο 72χρονος, λόγω της ιδιότητας του ως προπονητής, βρισκόταν σε επαφή με ανήλικα παιδιά έχοντας σε θέση ισχύος.

4. η ενημέρωση που εστάλη στη Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, οδήγησε στον εντοπισμό της 16χρονης από τις Αρχές, στην κατάθεσή της και τελικά στη σύλληψη του φερόμενου ως δράστη.

”Το Χαμόγελο του Παιδιού” πάντα σεβόμενο απόλυτα τα προσωπικά δεδομένα των εμπλεκόμενων, οφείλει για πολλοστή φορά να τονίσει ότι είναι στη διάθεση κάθε παιδιού, που αντιμετωπίζει το οποιοδήποτε πρόβλημα».

