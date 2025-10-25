Τι καιρό θα κάνει την 28η Οκτωβρίου, τι ισχύει για τις παρελάσεις

Για μία ακόμη φορά ο καιρός κάνει τα…δικά του. Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά -για την εποχή- επίπεδα αλλά τη Δευτέρα (27.10.2025) τη θέση του ήλιου θα πάρουν τα σύννεφα. Την ίδια ημέρα θα έχουμε 30άρια, βροχές και καταιγίδες στο λεγόμενο «Π».

Καιρός (25/10/2025): Θυμίζει άνοιξη, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

Στην ανάρτηση που έκανε ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σήμερα το μεσημέρι (25.10.2025) στα social media, εξηγεί πως τις επόμενες ημέρες ο καιρός θα είναι βροχερός αλλά και ζεστός. Όπως αναφέρει, οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν μέχρι και τη Δευτέρα αγγίζοντας τοπικά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια στιγμή καταιγίδες και βροχές θα εκδηλωθούν στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο.

Οι νοτιάδες θα αγγίξουν στο Αιγαίο τα 8 μποφόρ.

Πρόγνωση καιρού για την Κυριακή 26-10-2025

Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα δυτικά και τα βόρεια με τοπικές βροχές στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και με πιθανότητα στην Μακεδονία και Θράκη. Το βράδυ στα βορειοδυτικά θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις πρωινές και τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα πελάγη τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 24 με 25 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά και στην Κρήτη τους 26 με 27 τοπικά 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Στη δυτική Πελοπόννησο λίγες νεφώσεις. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, ενώ το βράδυ στα βόρεια θα εκδηλωθούν και καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη

Καιρός: Παροδικές νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά θαλάσσια-παραθαλάσσια τμήματα νοτιοδυτικοί 5 και απο το απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

.

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 26 με 27 και τοπικά τους 28 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Σχεδόν αίθριος.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 5 τοπικά στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για τη Δευτέρα 27-10-2025

Αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, γρήγορα στη δυτική Στερεά, τη Μακεδονία, τη Θράκη και βαθμιαία στη Θεσσαλία, τη δυτική και βόρεια Πελοπόννησο, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από αργά το μεσημέρι θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το μεσημέρι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση και βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τοπικά 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο στα νότια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 23 με 24 βαθμούς, τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά και τα νότια τους 25 με 27 και στην Κρήτη τους 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση καιρού για την Τρίτη 28-10-2025 – Εθνική εορτή

Στην ανατολική νησιωτική χώρα, στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά, αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και εξασθένηση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα βόρεια, με τοπικές βροχές από το μεσημέρι κυρίως στη Θράκη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά ηπειρωτικά τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ. Στην ανατολική νησιωτική χώρα θα πνέουν μέχρι νωρίς το απόγευμα από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια.

Πρόγνωση καιρού για την Τετάρτη 29-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Λίγες νεφώσεις στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα μέχρι το μεσημέρι κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς, στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση καιρού για την Πέμπτη 30-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Από το μεσημέρι και από τα δυτικά αραιές νεφώσεις.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα δυτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

