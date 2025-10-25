Καιρός (25/10/2025): Θυμίζει άνοιξη, τι ισχύει για τη Δυτική Ελλάδα

25 Οκτ. 2025 9:14
Pelop News

Σήμερα Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 θα έχουμε λιγότερες βροχές και περισσότερη ηλιοφάνεια σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού της ΕΜΥ, αφού θα δούμε ήλιο και μόλις λίγες νεφώσεις. Ελάχιστες τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα ανατολικά της χώρας και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Σύμφωνα με την πρόγνωση από την ΕΜΥ, ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις και λίγες τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα ηπειρωτικά ορεινά, θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα βόρεια ηπειρωτικά τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και τοπικά στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

 

Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις που το βράδυ στα βόρεια θα αυξηθούν.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το βράδυ στα βόρεια νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Αττική
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Θεσσαλονίκη
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

Μακεδονία – Θράκη
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα κατά τόπους αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών το μεσημέρι – απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.
Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι νοτιοδυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

 

Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια θαλάσσια – παραθαλάσσια έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 και τοπικά τους 26 βαθμούς Κελσίου.

Κυκλάδες – Κρήτη
Καιρός: Σχεδόν αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Κρήτη.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στην Κρήτη τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 και τοπικά στην Κρήτη έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα
Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 και από το απόγευμα δυτικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 23 με 24 και στα Δωδεκάνησα έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
