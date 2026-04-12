Τι πρέπει να προσέξεις για να διαλέξεις κλιματιστικό

Βρισκόμαστε πλέον στην Άνοιξη και πριν από την έναρξη του καλοκαιριού και ένα από τα πράγματα που οι έρευνες λένε ότι αγοράζουν είναι το air condition.

Το air condition δεν είναι μια αγορά της στιγμής. Δεν είναι άλλη μία μικρή οικιακή συσκευή που αν δεν σου ταιριάξει, απλώς την αλλάζεις. Είναι μια επιλογή που θα σε συνοδεύει για χρόνια και θα επηρεάζει άμεσα το πώς ζεις μέσα στο σπίτι σου.

Το πρώτο και βασικότερο λάθος που γίνεται κάθε χρόνο για το κλιματιστικό είναι το ότι η απόφαση παίρνεται όταν ήδη υπάρχει ανάγκη. Όταν η θερμοκρασία έχει ανέβει, όταν η δυσφορία είναι έντονη και όταν το μόνο που σε νοιάζει είναι να δροσίσεις τον χώρο όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε αυτές τις συνθήκες, δεν επιλέγεις σωστά. Τρέχεις να σωθείς.

Εάν θέλεις να κάνεις μια σωστή επιλογή, πρέπει να ξεκινήσεις νωρίτερα. Να δεις τι πραγματικά χρειάζεσαι και να μην κινηθείς υπό πίεση.

Ξεκίνα από το βασικότερο: τον χώρο σου

Πριν δεις μοντέλα air condition, πριν δεις τιμές και πριν μπεις στη διαδικασία των προσφορών, δες τον χώρο σου. Από εκεί ξεκινούν όλες οι σωστές αποφάσεις. Θέλεις να το τοποθετήσεις στο υπνοδωμάτιο ή στο σαλόνι; Ένα μικρό δωμάτιο δεν έχει τις ίδιες απαιτήσεις με έναν μεγαλύτερο χώρο. Έτσι, τα τετραγωνικά διαδραματίζουν τον πιο καθοριστικό ρόλο επιλογής του νέου σου κλιματιστικού.

Αν επιλέξεις ένα κλιματιστικό με λιγότερη ισχύ από αυτή που χρειάζεται ο χώρος σου, δεν θα αποδίδει σωστά. Αν, από την άλλη, πας στο αντίθετο άκρο και επιλέξεις κάτι υπερβολικά ισχυρό, πάλι δεν θα λειτουργεί αποδοτικά. Εδώ μπαίνουν τα BTU. Είναι ο βασικός δείκτης ισχύος ενός κλιματιστικού. Με απλά λόγια, δείχνουν πόσο αποτελεσματικά μπορεί να ψύξει ή να θερμάνει τον χώρο σου.

Για να έχεις μια εικόνα:

έως 18 τ.μ.: περίπου 9.000 – 12.000 BTU

18 – 25 τ.μ.: περίπου 12.000 – 18.000 BTU

πάνω από 40 τ.μ.: 24.000 BTU και άνω

Δεν είναι απόλυτοι κανόνες, αλλά είναι μια σωστή βάση για να ξεκινήσεις.

Ενεργειακή κλάση: Αυτό που θα βλέπεις κάθε μήνα στον λογαριασμό

Το κλιματιστικό είναι μια συσκευή που θα δουλεύει συχνά. Και για πολλές ώρες. Αυτό σημαίνει ότι η κατανάλωση ενέργειας δεν είναι λεπτομέρεια. Είναι βασικό κριτήριο.

Η ενεργειακή κλάση σου δείχνει πόσο αποδοτική είναι μια συσκευή. Όσο πιο κοντά βρίσκεσαι στο Α+++ τόσο λιγότερη κατανάλωση έχεις. Και αυτό μεταφράζεται απευθείας σε χαμηλότερους λογαριασμούς.

Δώσε επίσης σημασία στους δείκτες SEER και SCOP. Ο πρώτος αφορά την απόδοση στην ψύξη και ο δεύτερος στη θέρμανση. Όσο υψηλότεροι είναι, τόσο πιο αποδοτική είναι η συσκευή σου μέσα στον χρόνο. Δεν είναι κάτι που θα καταλάβεις την πρώτη μέρα. Θα το καταλάβεις όμως σε βάθος χρόνου.

Αν υπάρχει ένα χαρακτηριστικό που θεωρείται πλέον δεδομένο, αυτό είναι το inverter. Ένα κλιματιστικό inverter δεν δουλεύει απλώς. Ρυθμίζει τη λειτουργία του ανάλογα με τις ανάγκες του χώρου. Αυτό σημαίνει πιο σταθερή θερμοκρασία, λιγότερο θόρυβο και σημαντικά χαμηλότερη κατανάλωση. Με απλά λόγια, δουλεύει πιο “έξυπνα”. Δεν καταπονείται και δεν σε καταπονεί. Αν σκέφτεσαι ποιο κλιματιστικό να πάρεις σήμερα, η απάντηση εδώ είναι ξεκάθαρη.

