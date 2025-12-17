Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε με την απόφαση Ε-283/2025 σε σημαντικές προσαρμογές του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Μετρητών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τις νέες διατάξεις, όλοι οι τηλεμετρούμενοι μετρητές χαρακτηρίζονται πλέον ως «ωριαίοι», καθώς καταγράφουν την κατανάλωση τουλάχιστον ανά 15 λεπτά. Ωστόσο, μόνο όσοι πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις μπορούν να παρέχουν πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα στους προμηθευτές, απαραίτητα για τη δυναμική τιμολόγηση.

Για τον σκοπό αυτό θεσπίζεται ειδικό Μητρώο Παροχών με Πιστοποιημένα Μετρητικά Δεδομένα, στο οποίο θα εντάσσονται οι παροχές που είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τα νέα τιμολόγια.

Επιπλέον, η απόφαση διευκρινίζει τις δυνατότητες πρόσβασης των καταναλωτών σε δεδομένα κατανάλωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι νεότεροι έξυπνοι μετρητές με θύρα H1 μπορούν να προσφέρουν αυτή τη λειτουργία, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει και εγκατασταθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Αντίθετα, παλαιότεροι μετρητές χαμηλής τάσης, εγκατεστημένοι πριν την εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική ή άμεση αντικατάσταση των παλιών μετρητών. Η ΡΑΑΕΥ λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ και εισάγει μεταβατικές ρυθμίσεις, ώστε η αναβάθμιση να προχωρήσει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη δημιουργία σαφούς πλαισίου για την προοδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέτρησης, δίνοντας στους καταναλωτές καλύτερη ενημέρωση για την κατανάλωσή τους και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πιο ευέλικτα τιμολόγια στο μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



