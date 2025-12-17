Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος

Πιστοποίηση για δυναμική τιμολόγηση και πρόσβαση σε δεδομένα πραγματικού χρόνου

Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος
17 Δεκ. 2025 23:26
Pelop News

Η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) προχώρησε με την απόφαση Ε-283/2025 σε σημαντικές προσαρμογές του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ και του Εγχειριδίου Μετρητών, προετοιμάζοντας το έδαφος για την εφαρμογή της δυναμικής τιμολόγησης ηλεκτρικού ρεύματος.

Με τις νέες διατάξεις, όλοι οι τηλεμετρούμενοι μετρητές χαρακτηρίζονται πλέον ως «ωριαίοι», καθώς καταγράφουν την κατανάλωση τουλάχιστον ανά 15 λεπτά. Ωστόσο, μόνο όσοι πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προϋποθέσεις μπορούν να παρέχουν πιστοποιημένα μετρητικά δεδομένα στους προμηθευτές, απαραίτητα για τη δυναμική τιμολόγηση.

Για τον σκοπό αυτό θεσπίζεται ειδικό Μητρώο Παροχών με Πιστοποιημένα Μετρητικά Δεδομένα, στο οποίο θα εντάσσονται οι παροχές που είναι έτοιμες να υποστηρίξουν τα νέα τιμολόγια.

Επιπλέον, η απόφαση διευκρινίζει τις δυνατότητες πρόσβασης των καταναλωτών σε δεδομένα κατανάλωσης σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Οι νεότεροι έξυπνοι μετρητές με θύρα H1 μπορούν να προσφέρουν αυτή τη λειτουργία, εφόσον ο καταναλωτής το ζητήσει και εγκατασταθεί κατάλληλος εξοπλισμός. Αντίθετα, παλαιότεροι μετρητές χαμηλής τάσης, εγκατεστημένοι πριν την εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας, δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Δεν προβλέπεται υποχρεωτική ή άμεση αντικατάσταση των παλιών μετρητών. Η ΡΑΑΕΥ λαμβάνει υπόψη τους περιορισμούς του υφιστάμενου συστήματος του ΔΕΔΔΗΕ και εισάγει μεταβατικές ρυθμίσεις, ώστε η αναβάθμιση να προχωρήσει σταδιακά τα επόμενα χρόνια.

Οι αλλαγές αποσκοπούν στη δημιουργία σαφούς πλαισίου για την προοδευτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μέτρησης, δίνοντας στους καταναλωτές καλύτερη ενημέρωση για την κατανάλωσή τους και τη δυνατότητα να επωφεληθούν από πιο ευέλικτα τιμολόγια στο μέλλον.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
0:00 Χριστούγεννα χωρίς τύψεις: Πέντε διατροφικοί μύθοι που πρέπει να ξεχάσετε
23:50 Τα 5+1 πρόσωπα που έψαξαν περισσότεροι οι Έλληνες στο Google το 2025
23:38 Δένδιας: Εθνική υποχρέωση η μεταρρύθμιση στις Ένοπλες Δυνάμεις
23:26 Τι προβλέπουν νέες ρυθμίσεις της ΡΑΑΕΥ για τους μετρητές ρεύματος
23:10 Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε το ψήφισμα «My Voice My Choice»
22:54 Σύλληψη 27χρονου για απειλή βόμβας στη λεωφόρο Αλεξάνδρας
22:44 Γαλλία: 343 γυναίκες κατέθεσαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν για προσβλητικές δηλώσεις σε φεμινίστριες
22:35 Ηγουμενίτσα: Συνελήφθη 45χρονος αλλοδαπός με κλεμμένο αυτοκίνητο από την Ιταλία
22:26 ΗΠΑ: Οκτώ χρόνια φυλάκιση στον πρώην διευθυντή νεκροτομείου του Χάρβαρντ για κλοπή και πώληση ανθρωπίνων μελών
22:17 Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι και οι επτά κατηγορούμενοι με βαρείς όρους και εγγυήσεις
22:08 Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 48χρονος για φοροδιαφυγή 29,6 εκατ. ευρώ στη Γερμανία
21:57 Τελευταίο αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ την Πέμπτη στη Ριτσώνα
21:49 Αλεξανδρούπολη: Aπό καρδιακή ανακοπή λόγω ασιτίας ο θάνατος του 4χρονου, συνελήφθη η μητέρα
21:36 Τριάδα της ΝΕΠ στην προεθνική πόλο Κορασίδων Κ16
21:35 Συναγερμός στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας: Απειλή για βόμβα έξω από ιδιωτικό κολέγιο
21:31 Μεγάλη νίκη για τους Ανδρες της ΝΕΠ με… ροπαλιά επί του Ηρακλή
21:28 Αγρότες: Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, απορρίπτουν τη συνάντηση με Μητσοτάκη – Πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες την Πέμπτη
21:20 Δημοσκόπηση Pulse για τις αγροτικές κινητοποιήσεις: Στήριξη πλειοψηφίας στα αιτήματα αγροτών, ποιο κριτήριο θέτουν οι πολίτες για τη ψήφο
21:13 Υπερψηφίστηκε η ίδρυση του AI Factory Pharos – Παπαστεργίου: Άλμα για την Ελλάδα στην τεχνητή νοημοσύνη
21:05 Νίκος Παππάς: Νέα ανάρτηση του ευρωβουλευτή για το περιστατικό στο Στρασβούργο
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ