Τι σημαίνει για το Ιράν η εξόντωση του Αλί Λαριτζανί – Νέα δεδομένα στην εξουσία

Η δολοφονία του Αλί Λαριτζανί, που θεωρούνταν «de facto» ηγέτης του Ιράν το τελευταίο διάστημα, σηματοδοτεί μια από τις πιο κρίσιμες εξελίξεις στη σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν.

Η είδηση επιβεβαιώθηκε το πρωί της Τρίτης (17/3) από την ισραηλινή κυβέρνηση και τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF), αποτελώντας τη σημαντικότερη στοχευμένη επιχείρηση εξόντωσης υψηλόβαθμου αξιωματούχου μετά τη δολοφονία του Αλί Χαμενεΐ, κατά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης κατά της Τεχεράνης.

In Khamenei’s absence, pragmatist Larijani emerges as power broker in Iran https://t.co/bZk2p7JSqx https://t.co/bZk2p7JSqx — Reuters (@Reuters) March 1, 2026

Ο ρόλος του Λαριτζανί στην επόμενη ημέρα

Μετά τον θάνατο του Χαμενεΐ και πριν την ανάδειξη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στη θέση του ανώτατου ηγέτη, ο 67χρονος Λαριτζανί συγκαταλεγόταν μεταξύ των βασικών υποψηφίων για την ηγεσία της χώρας.

Ωστόσο, έπειτα από την ανάληψη της εξουσίας από τον Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και εν μέσω πληροφοριών για σοβαρό τραυματισμό του, ο Λαριτζανί είχε αναλάβει ουσιαστικά κεντρικό ρόλο στη διαχείριση της εξουσίας, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη σχέση εμπιστοσύνης που διατηρούσε με την οικογένεια Χαμενεΐ και τη θέση του στην ελίτ του συστήματος ασφαλείας.

Πλήγμα στις διπλωματικές ισορροπίες

Η εξόντωσή του εκτιμάται ότι θα δυσχεράνει τις διπλωματικές επαφές της Τεχεράνη, καθώς ο Λαριτζανί είχε διατελέσει βασικός διαπραγματευτής για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και θεωρούνταν πρόσωπο-κλειδί για τη διατήρηση διαύλων επικοινωνίας με τη Δύση.

Η επίθεση σημειώθηκε μόλις τέσσερις ημέρες μετά από δημόσια εμφάνισή του στην Τεχεράνη, όπου είχε ασκήσει σφοδρή κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ, τόσο σε ζωντανή μετάδοση όσο και μέσω αναρτήσεων στην πλατφόρμα X.

Σε μία από τις παρεμβάσεις του είχε τονίσει χαρακτηριστικά ότι «η έναρξη ενός πολέμου είναι εύκολη, όμως δεν μπορεί να κερδηθεί με μερικά tweets», προειδοποιώντας για σκληρή απάντηση από την πλευρά του Ιράν.

Σταθερό το σύστημα, ενισχύονται οι Φρουροί της Επανάστασης

Παρά το διπλό πλήγμα με τις δολοφονίες των Χαμενεΐ και Λαριτζανί, αναλυτές εκτιμούν ότι το ιρανικό καθεστώς δεν οδηγείται σε άμεση κατάρρευση.

Το σύστημα διακυβέρνησης της χώρας στηρίζεται σε ένα σύνθετο πλέγμα θεσμών και μηχανισμών εξουσίας, που συνεχίζουν να λειτουργούν ακόμη και υπό συνθήκες έντονης κρίσης.

Ιδιαίτερα ενισχυμένος εμφανίζεται ο ρόλος των Φρουροί της Επανάστασης, οι οποίοι φαίνεται να διαμορφώνουν τις εξελίξεις στο πεδίο και να αποκτούν αυξημένη επιρροή στις αποφάσεις.

Η επόμενη ημέρα για το Ιράν παραμένει αβέβαιη, με το ενδεχόμενο ενίσχυσης του ρόλου των στρατιωτικών δομών να συγκεντρώνει τις περισσότερες εκτιμήσεις, ιδίως εάν δεν προκύψει πολιτική λύση υπό την επιρροή εξωτερικών δυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες.

