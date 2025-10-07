Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;

Ο Ανδρέας Χριστόπουλος γράφει για τον Αλέξη Τσίπρα

Τι σημαίνει η επιστροφή Τσίπρα το 2025;
07 Οκτ. 2025 18:00
Pelop News

O κύβος ερρίφθη και τυπικά. Ο Αλέξης Τσίπρας παραιτήθηκε από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ανήγγειλε την ίδρυση νέου κόμματος με τη φράση «ίσως σύντομα να ταξιδέψουμε πάλι μαζί, σε πιο όμορφες θάλασσες».

Ποιες μπορεί να είναι οι πολιτικές εξελίξεις μετά την απόφαση αυτή; Μια αναδρομή στο παρελθόν μπορεί να μας βοηθήσει. Υπήρξαν τρία στάδια στην πορεία Τσίπρα που τον περιγράφουν απόλυτα. Ας τα δούμε:

Ο ΜΥΘΟΣ ότι πήρε τον ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5% και την πήγε στο 36%. Ποτέ δεν συνέβη αυτό. Τον Φεβρουάριο του 2012, το ΠΑΣΟΚ κατέρρεε μέσα από τους διωγμούς που είχε εξαπολύσει εναντίον των ψηφοφόρων του, με το αυτόφωρο των 20 μηνών και τις ποινικές διώξεις και συλλήψεις από 5.000 ευρώ χρέος και πάνω.

Τότε οι δημοσκοπήσεις έδιναν ΔΗΜΑΡ 16% και ΣΥΡΙΖΑ 3,5%. Ο κ. Κουβέλης αρχηγός της ΔΗΜΑΡ είχε τη φαεινή ιδέα να πει, πως δεν θα συνεργαστεί με στελέχη του ΠΑΣΟΚ που αποχωρούσαν μαζικά. Τρεις εβδομάδες μετά νέες δημοσκοπήσεις έδειξαν ΣΥΡΙΖΑ 13,5% και ΔΗΜΑΡ 6%.

Ο κ. Τσίπρας χωρίς να κάνει τίποτε απολύτως βρέθηκε με ένα κόμμα εξουσίας. Αυτό συνέβη με την ίδια ακριβώς λογική που ο Καμμένος πήρε 11%, Η Χρυσή Αυγή 7,5%, ο Λεβέντης 4,5%. Οι πολίτες ψήφιζαν τιμωρητικά.

Η ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Τσίπρα ήταν μια διαδρομή 4,5 χρόνων χωρίς κανένα σχέδιο. Ο ίδιος κέρδισε την εξουσία εντελώς τυχαία, αλλά αυτό ήταν μια εκπληκτική ευκαιρία να την αξιοποιήσει. Απέτυχε τραγικά. Παρέμεινε ένας έξοχος λαϊκιστής με υψηλή πειθώ όταν μιλούσε, αλλά έκανε μόνο αυτό: Μιλούσε αδιαφορώντας για το πώς πρέπει να αλλάξει τη χώρα από τις παθογένειές της. Ποτέ δεν κυβέρνησε την Ελλάδα.

ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ πήρε το υψηλό 31,5%. Οι πολίτες τον τοποθέτησαν στη θέση του πρωθυπουργού εν αναμονή. Η ευκαιρία να διορθωθεί ήταν μεγάλη. Ενας ικανός πολιτικός θα είχε τον χρόνο για αυτοκριτική και αλλαγή πορείας. Δεν έκανε τίποτε από τα δύο. Συνέχισε μόνο να μιλά, με κύριο επιχείρημα ότι για όλα «φταίνε πάντα οι άλλοι, ακόμη και οι ψηφοφόροι». Πήγε στο 17%.

Αρα ο Τσίπρας του 2025 δεν είναι τίποτε περισσότερο από τον ταλαντούχο Τσίπρα του λαϊκισμού αλλά και του μη έργου, του παρελθόντος. Μπορεί να επιστρέψει και σε ποιο βαθμό; Ναι, θα μπορούσε να επιστρέψει αν η χώρα ζούσε μια νέα σκληρή ανισορροπία και οι πολίτες ψήφιζαν και πάλι τιμωρητικά. Σε κανονικές πολιτικές συνθήκες, δεν έχει καμία τύχη.

 
